Traffico Roma del 08-02-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 08-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN FILA A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA SIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA Traffico IN AUMENTO ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DALLA CITTA’, SULLA VIA ...

Roma : domenica 4° appuntamento con blocco totale Traffico : Roma – domenica 10 febbraio a Roma torna il divieto totale della circolazione con il quarto appuntamento delle domeniche ecologiche, il provvedimento della Giunta capitolina per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualita’ dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. L’iniziativa prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di ...

Traffico Roma del 08-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA PER INCIDENTE CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA LAURENTINA ALTEZZA VIA ACHILLE CAMPANILE DIREIZONE RACCORDO ANULARE E IN VIA CASILINA NEI PRESSI DELLA STAZIONE METRO BORGHESIANA INCIDENTE ...

Traffico Roma del 08-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO I DIREZIONE FIUMICINO SULLA VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E IL CENTRO RAI, DOVE LO RICORDIAMO IL Traffico VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE. RALLENTAMENTI PER LAVORI ...

Traffico Roma del 08-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PARTICOLARMENTE INTENSO IL Traffico SUL QUADRNTE NORD DELLA CAPITALE: CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E A SEGUIRE, TRA LA DIRAMAZIONE NORD E VI TIBURTINA SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA PRENESTINA A VIA TIBURTINA CODE ...

Traffico Roma del 08-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E TIBURTINA E DA VIA DI BOCCEA A VIA DEL PESCACCIO. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULL’ULTIMO TRATTO DELLA Roma FIUMICINO E ...

