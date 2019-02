Tennis | Sara Errani riparte dalla Fed Cup | «È dura ma | ho gran voglia di giocare»

Tennis - Fed Cup 2019 : l’Italia sfida la Svizzera con i grandi ritorni di Camila Giorgi e Sara Errani : Dalla Coppa Davis alla Fed Cup. Dopo la bella vittoria della squadra di Corrado Barazzutti in India, da domani tocca alle ragazze di Tathiana Garbin. L’Italia sarà impegnata in Svizzera, sul veloce indoor della Swiss Tennis di Biel, nel primo turno del World Group II della manifestazione internazionale a squadre. Saranno, dunque, le elvetiche le prime avversarie delle azzurre nella corsa al ritorno in Serie A, dato che vincendo in Svizzera ...

Tennis - Fed Cup 2019 : l’Italia sfida la Svizzera con i grandi ritorni di Camila Giorgi e Sara Errani : Dalla Coppa Davis alla Fed Cup. Dopo la bella vittoria della squadra di Corrado Barazzutti in India, da domani tocca alle ragazze di Tathiana Garbin. L’Italia sarà impegnata in Svizzera, sul veloce indoor della Swiss Tennis di Biel, nel primo turno del World Group II di Fed Cup. Saranno, dunque, le elvetiche le prime avversarie delle azzurre nella corsa al ritorno in Serie A, dato che vincendo in Svizzera l’Italia si giocherebbe il ...

Tennis – Simona Halep ha scelto : Thierry Van Cleemput sarà il suo nuovo coach : Dopo la separazione con coach Dareren Cahill, Simona Halep ha scelto il suo nuovo allenatore: assunto il belga Thierry Van Cleemput Nelle scorse settimane, prima che iniziasse il nuovo anno, Simona Halep aveva preso la coraggiosa decisione di iniziare la stagione 2019 senza coach. In seguito alla separazione con coah Darren Cahill, dovuta a problemi familiari di quest’ultimo, la Tennista romena si è presentata agli Australian Open da ...

Tennis : Sara Errani torna in campo in Fed Cup. La squalifica - il rientro - il nuovo stop : storia di una vicenda complessa : Il prossimo 8 febbraio Sara Errani terminerà la seconda parte della propria squalifica legata al caso doping che l’ha vista coinvolta nell’ultimo anno e mezzo. In Fed Cup, il letrozolo diventato pomo della discordia sarà soltanto un ricordo e la Svizzera potrà essere, in quel di Biel, la sua unica preoccupazione. La giocatrice di Bologna, nell’agosto 2017, è stata squalificata per due mesi dall’ITF per assunzione ...

Tennis - Simona Halep non sarà più la numero 1 WTA. In quattro per la successione - Petra Kvitova in pole : Simona Halep da lunedì non sarà più numero uno al mondo: la vittoria della ceca Petra Kvitova contro l’australiana Ashleigh Barty detronizza la Tennista romena ed apre la lotta alla successione. Sono quattro le pretendenti alla vetta WTA: la nipponica Naomi Osaka, l’ucraina Elina Svitolina e le ceche Karolina Pliskova e, appunto, Petra Kvitova. Di queste quattro soltanto Pliskova è già stata numero uno, mentre Kvitova al massimo è ...

Tennis - Australian Open : Nadal - lezione a De Minaur - Sarapova avanti : Lo spagnolo numero 2 del mondo ha superato il terzo Australiano di fila, regolando 6-1 6-2 6-4, in due ore e 22 minuti, il Next Gen di casa Alex De Minaur, numero 29 del ranking e 27esima testa di ...

Tennis - ATP Sydney 2019 : Alex De Minaur supera in due set Gilles Simon. Sarà lui l’avversario di Andreas Seppi in finale : E' l'australiano Alex De Minaur (n.29 del mondo) il secondo finalista dell'ATP di Sydney 2019. Nell'incontro che si è tenuto nella nottata italiana, il giovane aussie si è imposto piuttosto nettamente contro il francese Gilles Simon (n.31 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 35 minuti di partita. Un match praticamente a senso unico in cui la grande verve dell'astro nascente del Tennis australiano ha fatto la differenza al ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : la finale sarà tra Ashleigh Barty e Petra Kvitova. Battute Kiki Bertens ed Aliaksandra Sasnovich : La finale del torneo WTA Premier di Sydney (Australia) vedrà opposte la padrona di casa Ashleigh Barty, che ha battuto in rimonta la testa di serie numero 7, l’olandese Kiki Bertens, con lo score di 6-7 (4) 6-4 7-5, e la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 5, che ha asfaltato la qualificata bielorussa Aliaksandra Sasnovich con il netto punteggio di 6-1 6-2. Nella prima semifinale l’australiana Ashleigh Barty batte ...

Zverev : 'Il Tennis sarà in buone mani dopo il ritiro di Federer e Nadal' : In una recente intervista, il numero quattro del mondo Alexander Zverev ha parlato del futuro del tennis dopo il ritiro di campioni dal calibro di Roger Federer e Rafael Nadal . ' Roger e Rafa sono i due più grandi sempre. sarà difficile lasciarli ...

Tennis - il 2019 di Fabio Fognini. Sarà la volta buona per l’agognata top10? : Parte da Sydney, nella seconda settimana del calendario ATP, la stagione 2019 di Fabio Fognini. Il ligure, alla soglia dei 32 anni, comincia l’anno dal numero 13 del ranking, a 840 punti dal decimo posto, occupato dal gigante buono di Greensboro John Isner. Una posizione tra i primi dieci è ormai uno dei pochi obiettivi che mancano a Fognini, che lo scorso anno ha aggiunto tre tornei alla sua bacheca, tra i quali l’ATP 250 di Los ...

Tennis - i dubbi di Federer 'Vedremo se ci sarà un 2020 in campo' : ... è stato un anno storico perché sono tornato numero 1 del mondo. E' stato un momento importantissimo della mia vita e della mia carriera. Non avrei mai pensato di poterci riuscire di nuovo. E' stata ...

FEDERER SI RITIRA NEL 2020? / Tennis - Re Roger apre all'addio : 'Vedremo se ci sarà una prossima stagione' : FEDERER si RITIRA nel 2020? Tennis, Re Roger apre all'addio: 'Vedremo se ci sarà una prossima stagione'. Poi tranquillizza i fan...

Tennis - Roger Federer e l’ipotesi ritiro : “non so se ci sarà una stagione 2020” : Roger Federer sta pensando al ritiro, dopo l’annata 2019 prenderà una decisione importante per la sua immensa carriera Roger Federer è impegnato nella Hopman Cup in quel di Perth. Il campione svizzero, ha rilasciato un’intervista prima di un allenamento ai microfoni di SRF, nella quale lascia intendere l’ipotesi di un ritiro al termine dell’annata che sta per iniziare: “ho un’idea di quale sarà il mio planning ...

Tennis - Mubadala World Tennis Championship 2018 : Anderson batte Nadal - sarà finale con Djokovic! : sarà il sudafricano Kevin Anderson a sfidare il serbo Novak Djokovic nella finale del torneo di esibizione di Abu Dhabi, il Mubadala World Tennis Championship: il sudafricano supera in rimonta l’iberico Rafael Nadal, mentre il serbo spazza via in due set il russo Karen Khachanov. Quinto posto per il sudcoreano Hyeon Chung che batte in due set l’austriaco Dominic Thiem. La prima sorpresa stagionale la serve il sudafricano Kevin ...