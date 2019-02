Tennis | ATP di Cordoba | notte amara per gli azzurri | fuori Fognini e Giannessi

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Alessandro Giannessi rimontato e battuto dall’argntino Diego Schwartzman : Si completa la caduta degli italiani a Cordoba: nel torneo ATP 250 di Tennis sulla terra rossa outdoor argentina l’ultimo azzurro in gara, il qualificato Alessandro Giannessi, viene rimontato e battuto dal padrone di casa Diego Schwartzman, numero tre del seeding, che si impone con lo score di 6-7 (4) 6-3 6-0 in due ore e 24 minuti di gioco. Nel primo set le palle break fioccano, anche se il primo break arriva soltanto nel quinto game e lo ...

Calendario ATP Tennis 2019 - le date e il programma di tutti i tornei. Stagione lunghissima da gennaio a novembre : Ci siamo, una nuova Stagione di grande Tennis sta per cominciare. A partire dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio in un’annata lunghissima in cui gli impegni per i giocatori saranno molteplici. Si partirà dall’ultimo giorno del 2018 per arrivare alle Finals di Coppa Davis di fine novembre 2019. Un percorso lastricato di difficoltà e di prove complicate che i protagonisti di racchetta e pallina dovranno superare per ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Fabio Fognini delude e cede in due set allo slovene Bedene : Un irriconoscibile Fabio Fognini esce di scena immediatamente nel torneo ATP di Cordoba. Nel secondo turno del torneo argentino il Tennista di Arma di Taggia è stato sconfitto nettamente in due set dallo sloveno Aljaz Bedene, numero 65 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e undici minuti di gioco. Fognini parte malissimo, cedendo subito il servizio. Il ligure non sfrutta una palla del controbreak e Bedene strappa ancora la ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Marco Cecchinato sconfitto in tre set dallo spagnolo Munar : Finisce al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato nel torneo ATP di Cordoba (Argentina, terra rossa). Il siciliano è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo Jaume Munar, numero 81 del mondo, con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 dopo un’ora e quaranta minuti di gioco. Inizio subito in salita per la testa di serie numero due del torneo, che ha perso il servizio nel secondo game, finendo poi sotto per 3-0. Munar non ha concesso nulla nei ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Matteo Berrettini che spettacolo! Batte Kachanov e vola ai quarti : Un Matteo Berrettini di lusso si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Sofia. Il Tennista romano ha sconfitto in tre set il russo Karen Kachanov, numero undici del mondo, in rimonta con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 dopo due ore e dodici minuti di gioco. Una prestazione davvero eccezionale per il numero 53 del ranking, che ha sconfitto per la terza volta in carriera un top-20. Nel primo set è Kachanov a trovare per primo il break, ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Lorenzo Sonego eliminato al secondo turno. Sconfitto in due dall’argentino Londero : Finisce al secondo turno l’avventura di Lorenzo Sonego nel torneo ATP di Cordoba (Argentina, terra rossa). Il piemontese è stato Sconfitto dall’argentino Juan Ignacio Londero, numero 112 del mondo, in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco. Sonego non riesce a sfruttare una palla break in apertura di primo set e soprattutto Londero vince un terzo game lottatissimo, arrivato addirittura alla ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Andreas Seppi esce di scena al primo turno. L’italiano sconfitto da Fucsovics in due set : Esordio decisamente amaro per Andreas Seppi (n.37 del mondo) nell’ATP di Sofia (Bulgaria). Il Tennista italiano è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 7-6 (2) dall’ungherese Marton Fucsovics (numero 47 del ranking) in 1 ora e 35 minuti di partita. L’altoatesino, dopo aver subito l’iniziativa del rivale nel primo parziale, ha cercato di cambiare marcia nella seconda frazione, subendo però poi la reazione del magiaro. ...

Tennis - ATP Montpellier 2019 : Thomas Fabbiano rimontato e battuto all’esordio da Ilya Ivashka : Dura poco più di due ore il torneo ATP 250 di Montpellier per Thomas Fabbiano: sul cemento indoor transalpino l’azzurro all’esordio è stato rimontato e battuto dal bielorusso Ilya Ivashka, che si è imposto per 4-6 6-4 6-3 in un match che più volte è parso poter cambiare padrone. Nel primo set servizi dominanti fino all’ottavo game, poi, sul 4-4 ecco che arriva, al temine di un gioco infinito, durato 20 punti, alla quarta ...

Tennis - ATP Cordoba 2019 : Alessandro Giannessi rimonta e supera il brasiliano Seyboth Wild dopo una lunga battaglia : dopo una battaglia lunga tre ore e un quarto, con il punteggio di 6-7 (8) 7-5 7-6 (4), il qualificato italiano Alessandro Giannessi sconfigge la Wild card brasiliana Thiago Seyboth Wild e si qualifica per il secondo turno del torneo ATP 250 di Cordoba, dove, sulla terra rossa outdoor argentina, sfiderà il padrone di casa Diego Schwartzman, testa di serie numero tre del seeding. Nel primo set il primo allungo arriva nel quinto gioco (dopo che i ...

Tennis - ATP Sofia 2019 : Matteo Berrettini supera in due set Denis Istomin. Ora sfiderà Karen Khachanov : Serve poco più di un’ora e mezza a Matteo Berrettini per liberarsi dell’uzbeko Denis Istomin e volare al secondo turno del torneo ATP 250 di Sofia: sul cemento indoor bulgaro l’azzurro vince per 6-4 7-6 (7) e si regala l’incrocio con la testa di serie numero uno, il russo Karen Khachanov. Nel primo set il servizio domina i primi quattro giochi, poi di colpo nel quinto, inaspettatamente, arriva lo strappo: Berrettini ...

