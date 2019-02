“Tempi nuovi” come cambia la famiglia con la tecnologia

ilfogliettone

(Di sabato 9 febbraio 2019) Generazioni a confronto, una divertente commedia familiare incentrata sui rapporti-genitori figli ma soprattutto sulaabbia impresso una violenta accelerazione alla vita quotidiana. "Tempi nuovi", di Cristinancini, in scena al Teatro Manzoni di Milano dal 7 al 24 febbraio fa sorridere ma anche pensare,spiega la regista e autrice dello spettacolo."E' una commedia che si rivolge a tutti, perché è un rapporto in unatra due generazioni sulla velocità deimenti e sulla nostra grande difficoltà di star dietro aimenti perché abbiamo una lentezza fisiologica per capire profondamente le cose e siamo diretti daimenti". Elettronica, mutamento dei mestieri e dei saperi, nuove relazioni sconvolgono comicamente la vita dei quattro protagonisti.irp"Il tempo di una commedia è anche un tempo che fa riflettere e ti può far fermare, anche ...