Taylor Mega a Verissimo parla dell’eroina e della storia finita con Sfera Ebbasta

Taylor Mega a Verissimo : "L'Isola dei Famosi mi è servita tantissimo" : La prima eliminata dell’Isola dei Famosi, Taylor Mega, ospite in esclusiva domani a Verissimo, parla della sua esperienza in Honduras: “Non l’ho vissuta come un reality. Anche se solo per una settimana mi è servita tantissimo. Ad esempio, prima soffrivo di attacchi di panico. Non riuscivo neppure a restare sola due ore in una stanza. All’Isola, invece, sono riuscita a fare i turni del fuoco da sola”.prosegui la letturaTaylor Mega a Verissimo: ...

Chi è Taylor Mega : età - fidanzato e altezza dell’ex di Briatore : Chi è Taylor Mega: età, fidanzato e altezza dell’ex di Briatore Taylor Mega: carriera e biografia, chi è Taylor Mega ha 24 anni ed è nata a Carlino, in provincia di Udine. I suoi genitori sono entrambi allevatori di tacchini e la bella ragazza è cresciuta in campagna in una famiglia molto umile. Insieme alla sorella Jade ha deciso di lasciare la città e di fare carriera grazie alla tv e ai social. Taylor Mega: i followers su ...

Isola dei Famosi - furia Taylor Mega sui social : "Il cul.. è mio! Bang Bang!" : Sui social si dibatte ancora di Taylor Mega. O, meglio, del suo lato B. Dopo la (breve) parentesi a L'Isola dei Famosi, la showgirl è ancora al centro dell'attenzione mediatica.Nei giorni scorsi un'ondata di polemiche si è riversata sull'ex naufraga, accusata da alcuni follower ed utenti dei vari social network di non avere un lato B "originale". Ma con un ritocchino. A corredo del dibattito circolano alcune fotografie del passato e del presente ...

Isola dei famosi - raptus di Taylor Mega : "Volete sapere la verità sul mio cu***? Dopo 7 anni in comunità..." : La versione di Taylor Mega circa le accuse sui suoi presunti ritocchini estetici ha sorpreso tutti. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi 2019 ha voluto rispondere all’ondata di polemiche che l’ha travolta nei giorni scorsi. Così, nelle sue Instagram Stories ha scritto: “Perché non ho mai commentato l

Isola dei famosi - raptus di Taylor Mega : 'Volete sapere la verità sul mio cu***? Dopo 7 anni in comunità...' : La versione di Taylor Mega circa le accuse sui suoi presunti ritocchini estetici ha sorpreso tutti. L'ex naufraga dell' Isola dei famosi 2019 ha voluto rispondere all'ondata di polemiche che l'ha ...

Taylor Mega rifatta? Rivelazioni inaspettate sulla tossicodipendenza : Taylor Mega è tutta rifatta? L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi risponde e parla della tossicodipendenza Si continua a parlare di Taylor Mega, nonostante la ragazza sia tornata in Italia da diversi giorni. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è ritrovata di nuovo al centro di alcuni curiosi gossip. Da quando è sbarcata in Honduras, tutti […] L'articolo Taylor Mega rifatta? Rivelazioni inaspettate sulla ...

Taylor Mega dopo l’Isola : messaggio social - nuove verità a Pomeriggio 5 : Isola dei Famosi, Taylor Mega torna sui social: l’annuncio dell’ex naufraga e le parole dell’amica a Pomeriggio 5 Taylor Mega è tornata in Italia. dopo la diretta di ieri sera, 3 Febbraio 2019, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha condiviso sui social uno speciale messaggio per i suoi followers. La giovanissima influencer ha ringraziato tutte […] L'articolo Taylor Mega dopo l’Isola: messaggio social, ...

Taylor Mega e i ritocchini - ecco com'era la bella eliminata dall'isola dei Famosi : Taylor Mega, bellezza dell è l'eleiminata della terza puntata. L'influencer dal fisico statuario, che il gosspi ha indicato anche come fiamma di Flavio Briatore, sembra aver ceduto a non pochi ...

Taylor Mega - la rivelazione : “Fabrizio Corona ha passato una notte intera a sculacciarla” : “Taylor Mega e Fabrizio Corona? Tra i due c’era un flirt amoroso, lui ha passato una notte intera a sculacciarla, subito dopo che lei si è fatta rifare il lato b“. A rivelarlo è Alberto Dandolo che, ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2“, ha svelato dettagli molto piccanti sulla vita dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, spiegando appunto che “si è recentemente fatta rifare il sedere dal suo chirurgo ...

L'indiscrezione : "Quando Taylor Mega si è rifatta il lato b Corona ha passato la notte a sculacciarla" : Il pubblico ha fatto fuori dall'Isola dei Famosi Taylor Mega. Probabilmente il suo essere così "nel suo mondo" non ha fatto impazzire i telespettatori che hanno optato per spedirla a casa. Ma nonostante non sia più in gioco, la belloccia continua a far parlare di sè. Dopo aver confessato di essere stata tossicodipendente e dopo le voci sulla sua vita privata ("Fa la escort"), a Taylor ci pensa l'informatissimo Alberto Dandolo.Intervenuto ai ...