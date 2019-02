Switch ha mancato l' obbiettivo delle 20 milioni di unità vendute a causa di sforzi

eurogamer

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Il presidente di Nintendo dice la sua sui risultati registrati da, dichiarando che l'20dinon verrà raggiunto adegliinsufficienti della società nel rendere la console appetibile al grande pubblico.E' notizia del mese scorso infatti il tagliostime di vendita di Nintendodalla 20inizialmente stimate, a "soli" 17. Il taglio è stato effettuato in relazione alla flessionevendite, inferiori a quanto atteso inizialmente.Per Shuntaro Furukawa, riporta Nintendolife, è semplicemente colpa della società che non si è impegnata abbastanza nel rendere appetibile la console ad un sufficiente numero di persone, gli obbiettivi futuri infatti, spiega il presidente, saranno anche maggiori di questi e non saranno di certo limati verso il basso:Read more…