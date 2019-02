Switch ha mancato l' obbiettivo delle 20 milioni di unità a causa di sforzi insufficienti

eurogamer

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Il presidente di Nintendo si esprime sui risultati registrati da, dichiarando che l'20dinon è stato raggiunto adeglidella società per rendere la console appetibile al grande pubblico.E' notizia del mese scorso infatti il tagliostime di vendita di Nintendodalla 20inizialmente stimate, a "soli" 17. Il taglio è stato effettuato in relazione alla flessionevendite, inferiori a quanto atteso inizialmente.Per Shuntaro Furukawa, riporta Nintendolife, è semplicemente colpa della società che non si è impegnata abbastanza a rendere appetibile la console ad un sufficiente numero di persone, gli obbiettivi futuri infatti, spiega il presidente, saranno anche maggiori di questo:Read more…