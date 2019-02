Strage nel centro sportivo del Flamengo | un incendio provoca la morte di dieci persone

Strage Corinaldo - i periti : “Riscontrate irregolarità nella discoteca Lanterna Azzurra” : Altezza insufficiente, pendenza elevata e balaustre laterali in “pessimo stato conservativo”: sono alcune delle irregolarità riscontrate dai consulenti incaricati dal pm di Ancona di verificare le condizioni della discoteca “Lanterna Azzurra”, il locale di Corinaldo dove l’8 dicembre scorso sono morte sei persone che aspettavano Sfera Ebbasta.Continua a leggere

Strage Corinaldo - le perizie : irregolarità nella discoteca : Strage Corinaldo, le perizie: irregolarità nella discoteca Le consulenze depositate in procura rivelano diverse “difformità” nell’uscita di sicurezza in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morte schiacciate nella calca sei persone, tra cui cinque ragazzini e una donna di 39 anni, madre di quattro ...

Strage di Viareggio : chiesto sconto nelle condanne per via della prescrizione : Il sostituto procuratore generale di Firenze, ha chiesto uno sconto di 6 mesi per le condanne inflitte ai manager tedeschi e austriaci imputati nel processo di secondo grado per la Strage ferroviaria di Viareggio, in cui morirono 32 persone.Continua a leggere

Immigrati - la Guardia costiera nel mirino dei pm per l'ultima Strage in mare : le voci sull'indagine : Adesso sotto la lente della magistratura finisce la Guardia costiera. L'ipotesi di reato è pesantissima: omissione di soccorso per il naufragio del 18 gennaio scorso in cui persero la vita 117 persone. La Procura di Agrigento, che indaga sulla tragedia in mare in cui sono sopravvissute solo tre pers

Migranti : Strage in mare con 117 morti - svolta nell'inchiesta : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - svolta nell'inchiesta sulla morte di 117 Migranti avvenuta lo scorso 18 gennaio nel primo naufragio del Mediterraneo dell'anno. Solo tre i sopravvissuti. A finire nel mirino dei pm, come scrive oggi Repubblica, è il Centro di coordinamento di ricerca e soccorso della G

Filippine - attentato in Moschea : 2 morti e diversi feriti/ Ultime notizie - 'spettro' Isis dopo la Strage nella : attentato contro Moschea nel sud delle Filippine, 3 giorni dopo strage nella Cattedrale di Jolo: nuova 'mano' dell'Isis? 2 morti e 4 feriti, Ultime notizie

Strage di cristiani durante la messa nella cattedrale di Jolo - Filippine : almeno 27 morti - 77 feriti : #STOPTHEGENOCIDE dei cristiani nel mondo" ha commentato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani .

Polemica dopo l'ennesima Strage nel Mediterraneo con 117 vittime : Milano, askanews, - Tornano nel porto da cui sono partiti, a Misurata in Libia, i circa 100 migranti rimasti per ore in balia del mare fra i rimpalli di Malta e Italia e salvati infine da un ...

Strage di migranti - scontro nel governo : Due naufragi, 170 morti nel Mediterraneo in pochi giorni: uno al largo della Libia e l'altro del Marocco. I barconi continuano a partire dal nord Africa, carichi di migranti in fuga da...

Strage migranti nel Mediterraneo. Mattarella : "Profondo dolore" - : Profondo dolore del presidente della Repubblica per le vittime di due naufragi in poche ore a largo della Libia e nel mare di Alboran. Sea Watch 3 intanto soccorre 47 persone su un gommone. Ma il ...