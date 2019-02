Stato islamico | ripresa traduzione dei comunicati in italiano

Padre Dall’Oglio sarebbe ostaggio dello Stato islamico : L'ipotesi che Padre Paolo Dall'Oglio, scomparso nel 2013 in Siria, sia ancora vivo e potrebbe essere parte di uno scambio tra i jihadisti dell'Isis e le forze curdo-arabe, è nuova e sarà verificata al più presto. Al momento, secondo quanto hanno riferito fonti qualificate ad askanews, formalmente non si hanno indicazioni di prove in vita o in morte del prete gesuita. Ma se l'indiscrezione riportata questa mattina dal quotidiano britannico The ...

“Padre Dall’Oglio è vivo” : secondo il “Times” è oggetto di una trattativa tra lo Stato islamico e i combattenti curdi : “Paolo Dall’Oglio è vivo ed è oggetto di una trattativa dell’Isis per evitare la sconfitta finale”. A sostenerlo è il giornale inglese Times che cita fonti curde. secondo la ricostruzione del quotidiano londinese il prete gesuita, rapito in Siria nel 2013, è al centro di un negoziato insieme al giornalista britannico John Cantlie e a un’infermiera della Croce Rossa della Nuova Zelanda. Lo Stato islamico, secondo le ...

Difesa : Canada - 'suggerimento' Usa di rimpatriare combattenti stranieri dello Stato islamico non è una priorità del governo : "Abbiamo ascoltato la richiesta degli Stati Uniti, ma rimane il fatto che , quella, è una parte del mondo pericolosa in cui non abbiamo una presenza diplomatica e non metteremo i nostri funzionari ...

Resistenza - business e welfare islamico : viaggio in Hamasland - lo "Stato" di Gaza : Contrattano con l'inviato delle Nazioni Unite, l'ex ministro bulgaro Nickolay Mladenov, il rilascio dei tre carabinieri italiani assediati all'interno della struttura dell'Unrwa (l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi) a Gaza. Negoziano, con la mediazione dell'Egitto, una tregua con Israele. Costringono i funzionari dell'Autorità nazionale palestinese ad abbandonare le loro postazioni di controllo al valico di Rafah tra la ...

Voleva attaccare la Casa Bianca con razzi anticarro : arreStato islamico : Progettava da tempo attentati alla Casa Bianca e ad altri luoghi significativi di Washington Dc con esplosivi e razzi anticarro. La task force antiterrorismo di Atlanta, insieme all'Fbi, al termine di una lunga indagine, ha arrestato il 21enne islamico Hasher Jallah Taheb. L'uomo, originario di Cumming, in Georgia, e già comparsi in tribunale per rispondere delle accuse della polizia federale, è stato incastrato grazie al lavoro di alcuni ...

Lo Stato islamico annuncia la vittoria sui crociati : Pubblicato il 163esimo numero di al-Naba: "I crociati sconfitti dalla loro fretta di dichiarare vittoria. La nostra Jihad è generazionale"Con il ritiro delle forze statunitensi dalla Siria annunciato dal tiranno Trump, lo Stato islamico ha ottenuto l’ennesima vittoria sui crociati. E’ quanto si legge in un editoriale pubblicato nell’ultimo numero del settimanale al-Naba diffuso questa notte sulla rete. Si tratta di un testo scritto con una certa ...

Usa - si dimette anche l’inviato anti-Isis per il ritiro delle truppe della Siria. Ma Trump insiste : “Stato islamico sconfitto” : Dopo le dimissioni del capo del Pentagono James Mattis, Donald Trump deve incassare un’altra perdita pesante. Si è infatti dimesso l’inviato speciale Usa presso la coalizione internazionale anti Isis Brett McGurk, anche lui in polemica con la decisione del capo della Casa Bianca di ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. Nella lettera di dimissioni, McGurk afferma che l’Isis è in fuga ma non è sconfitto e spiega come il ...

Lo Stato islamico invoca nuovi attentati per Natale : La cronaca internazionale è interpretata sotto la lente della religione, per quel binomio inscindibile volere divino-conseguenze terrene. Il volere divino non è comprensibile all'uomo, l'ispirazione ...

Trump ritira i soldati dalla Siria. Iran e Stato islamico festeggiano : New York. Il presidente Donald Trump mercoledì ha annunciato il ritiro delle truppe americane dalla Siria. “Abbiamo sconfitto lo Stato islamico in Siria, era la mia unica ragione per rimanere laggiù durante la presidenza Trump”, ha tuittato. Non si conoscono ancora i tempi, ma il ritiro sarà “comple

Strasburgo - per lo Stato islamico il killer non è nessuno : La cronaca internazionale è interpretata sotto la lente della religione, per quel binomio inscindibile volere divino-conseguenze terrene. Il volere divino non è comprensibile all'uomo, l'ispirazione ...

Strasburgo - l'analisi della rivendicazione dello Stato islamico : Secondo la distorta visione jihadista, il mondo è diviso in due parti, il riferimento è al discorso dell'ex Presidente Bush,: o si è dalla parte dei crociati o con l'Islam. E' uno stratagemma ...

Simpatizzanti dello Stato islamico invocano attentati contro il Vaticano : Parliamo quindi di bidimensionalità dell'operazione solitaria nella sua doppia valenza politica e militare. Vi sono numerose variabili infine, da considerare come la logistica, le opportunità ...