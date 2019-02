Star Wars invade le copertine più celebri della storia della musica

In crociera con i personaggi di Star Wars e i supereroi Marvel : Le croc iere proposte dalla compagnia di navigazione statunitense Disney Cruise Line partiranno a gennaio 2020 e proseguiranno fino a marzo proponendo, tra le altre cose, show e spettacoli dal vivo,...

Secondo EA Star Wars Jedi : Fallen Order arriverà questo autunno : Come riporta The Verge, Electronic Arts ha dichiarato oggi che il prossimo gioco Star Wars, intitolato Star Wars Jedi: Fallen Order, uscirà in autunno. La società aveva precedentemente impostato "2019" come finestra di lancio per il gioco che è in fase di sviluppo presso lo studio di proprietà di EA e creatore di Titanfall, Respawn Entertainment. Data la recente notizia che EA ha cancellato il suo gioco Star Wars basato sulla narrativa dello ...

Disney definisce "buona" la partnership con EA per i giochi di Star Wars nonostante la controversia sulle loot box : Come ci ricorda Gamespot, ad un certo punto il gigante dei media Disney pubblicò in casa videogiochi come Disney Infinity ed Epic Mickey attraverso i suoi ormai defunti Disney Interactive Studios. Questo non è più successo, in quanto il colosso ora concede in licenza i suoi franchise agli studi esterni. Uno dei principali partner è Electronic Arts. Nel 2013, Disney ed EA hanno firmato un accordo di 10 anni per rendere EA il publisher esclusivo ...

Secondo uno sviluppatore di Respawn il team al lavoro su Star Wars Jedi : Fallen Order è quasi del tutto nuovo : Respawn Entertainment ed EA hanno lanciato Apex Legends, il nuovo sparatutto battle royale che si svolge nell'universo di Titanfall. Mentre questo è il primo gioco che lo sviluppatore distribuisce da Titanfall 2 del 2016, non è l'unico titolo che Respawn pianifica di lanciare quest'anno: Star Wars Jedi: Fallen Order, infatti, si appresta ad uscire entro il 2019.Ora che Respawn è uno studio che lavora su più progetti, probabilmente in molti sono ...

«Star Wars - Episodio 9» : il messaggio di Anthony Daniels è l'addio di C3PO? : Star Wars - Episodio 9 procede nella lavorazione, ma per qualcuno le riprese sono già concluse. Si tratta di Anthony Daniels, interprete dell'androide dorato C3PO. L'attore ha pubblicato su Twitter un messaggio in cui annuncia la fine delle riprese per quel che lo riguarda. «Oggi è stato l’ultimo giorno di 3PO sul set di Episodio IX. È triste – e lo sono anche io. Ma siamo così fieri di aver lavorato con un cast e una troupe così adorabile, ...

Gli spettacolari microfighters ispirati al mondo di Star Wars : Y-WING Y-WINGTIE FIGHTERTIE FIGHTERTIE FIGHTERSNOWSPEEDER X-WINGX-WINGSLAVE ISLAVE ISNOWSPEEDERX-WINGMILLENNIUM FALCONMILLENNIUM FALCONStar DESTROYERStar DESTROYERStar DESTROYERY-WINGY-WINGTHE MILANOTHE MILANOmicrofighters è un progetto del designer David González che unisce le sue più grandi passioni: Star Wars e i Lego. Attraverso la piattaforma Mecabrick’s ha cercato di riprodurre fedelmente in scala ridotta le navicelle iconiche della ...

Knightfall 2 - nel cast anche Mark Hamill – Luke Skywalker : da Star Wars ai templari : Da biondino dolce e biancovestito, cavaliere “in formazione” a rude templare che nell’abbigliamento e nella capigliatura ricorda un po’ Gandalf: ecco la metamorfosi di Mark Hamill, l’intramontabile Luke Skywalker di Star Wars che è protagonista del primo teaser internazionale della seconda stagione di Knightfall, la serie tv che racconta la saga dei cavalieri templari. Hamill, una delle novità di questa stagione, ...

La maledizione dei videogame di Star Wars colpisce ancora : Clone Wars AdventuresBattle of the Sith LordsStar Wars: First AssaultStar Wars: The Clone Wars – Republic HeroesStar Wars 1313Star Wars: Masters of Teräs KäsiStar Wars Millennium Falcon CD-Rom PlaysetStar Wars: Jedi ArenaKinect Star Wars per Xbox 360The Force Unleashed II per DSChi bazzica nel mondo dei videogiochi ha appreso la notizia col ghigno di chi se lo aspettava da tempo. A tutti gli altri, comunque, non farà piacere sapere che lo ...

Secondo l'autore di "Rogue One" il gioco di Star Wars cancellato da EA avrebbe incluso elementi ripresi da Uncharted : All'inizio della scorsa settimana, la notizia della cancellazione del gioco di Star Wars di EA ha suscitato immediatamente l'ira della community e, mentre EA rilasciava una dichiarazione stranamente "sfuggente", lo scrittore di Rogue One, Gary Whitta, non ha usato mezzi termini per commentare la vicenda.Come riporta Comicbook, Whitta ha recentemente parlato con Kinda Funny Games di una varietà di argomenti, ma anche del titolo di Star Wars ...

Bioware avrebbe tentato di sviluppare Star Wars : Knights of the Old Republic 3 : Jason Schreier di Kotaku è tornato a parlare di Star Wars, in particolare del progetto cancellato Star Wars: Knights of the Old Republic 3, riporta Gamingbolt.Come possiamo vedere, rispondendo ad una domanda su Twitter Schreier ha dichiarato come le indiscrezioni circolanti, le quali volevano Star Wars: Knights of the Old Republic 3 essere un progetto cancellato da parte di Bioware, fossero vere.Schreier ci racconta infatti di come Bioware non ...

EA cancella l’ennesimo Star Wars : Gary Whitta deride la compagnia : Correva l’anno 2017 quando EA chiuse Visceral Games, noto per Dead Space, Dante’s Inferno e molti altri capolavori, studio che era oltretutto al lavoro su un gioco incentrato sull’universo di Star Wars, supervisionato dalla sceneggiatrice di Uncharted. EA fallisce ancora: Il co-scrittore di Rouge One critica la compagnia Il progetto dopo la chiusura degli studio fu affidato a EA Vancouver, tramutandolo in un Open World, ...

EA starebbe lavorando a due giochi di Star Wars non ancora annunciati e il primo uscirà a fine 2020 : Come vi abbiamo già spiegato solo alcune ore fa, EA si trova in una situazione piuttosto particolare per quanto riguarda Star Wars e i progetti legati a questa importantissima licenza. Tra progetti multipli cancellati e rumor più o meno affidabili, la situazione non è chiarissima. Jason Schreier di Kotaku, giornalista che spesso ha a che fare con insider e con voci di corridoio credibili ha cercato di chiarire la situazione attraverso un ...

Il difficile rapporto tra EA e Star Wars : il CEO Andrew Wilson non è mai stato entusiasta di possederne i diritti? : Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di Star Wars e in particolare della licenza nelle mani di Electronic Arts, una licenza che nonostante l'evidentissimo potenziale si sta rivelando una vera e propria gatta da pelare tra cancellazioni e progetti dal successo altalenante. Star Wars Battlefront e soprattutto il sequel Star Wars Battlefront II hanno incontrato non poche critiche e al momento l'unico altro progetto ufficialmente svelato, Star ...