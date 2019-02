Stadio Roma | Politi Lega | “non c’è condivisione politica”

Nuovo Stadio Roma - ex assessore Berdini : 'Ecco perché il progetto non sta in piedi' : Dopo anni di discussioni e polemiche il comune di Roma ha dato il suo via libera alla costruzione del Nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Entro l'anno saranno avviati i cantieri per realizzare l'...

Roma - Qatar Airways apre le porte dello Stadio Olimpico per un tour experience : Come i club importanti d'Europa. Visita guidata, necessariamente sponsorizzata. Lo sponsor è impiortante, è della Roma. L'iniziativa ingolosisce i tifosi, che voglio esplorare il mondo dell'Olimpico, ...

Lo Stadio della Roma sì - però... : Meglio non parlarle dello stadio. “Meglio non parlarne come di un’opera autosufficiente”, corregge Maria Teresa Zotta. E non, ci tiene a precisare, perché a lei non piaccia la Roma. “Anzi – confessa la consigliera comunale del M5s, nata Matera e cresciuta a Taranto – io giallorossa lo sono da sempre

Lo Stadio della Roma e l'ultimo Stadio dei trasporti : Quelli che lavoravano al fianco di Steve Jobs alla Apple a inizio anni 80 gli avevano trovato persino un nome: campo di distorsione della realtà. Era il modo, dicevano, con cui il fondatore della Mela esercitava il suo carisma riuscendo a rendere credibile e quindi possibile anche l’impossibile. Esc

Stadio Roma - il Codacons chiede la sospensione del progetto : Stadio Roma – Sono ore calde per quanto riguarda il futuro Stadio della Roma, nel dettaglio il Codacons si costituirà nell’eventuale processo richiesto dalla Procura della Repubblica chiedendo un risarcimento in caso di accertamento di illeciti. “Alla luce della richiesta di rinvio a giudizio per 15 persone accusate a vario titolo di aver pilotato le procedure amministrative legate al nuovo Stadio, crediamo che il sindaco ...

Codacons : ci costituiremo parte offesa in processo Stadio Roma : Roma – “Il Codacons si costituira’ nell’eventuale processo richiesto dalla Procura della Repubblica per il caso dello stadio della Roma, chiedendo un risarcimento a nome della collettivita’ se saranno accertati illeciti. Alla luce della richiesta di rinvio a giudizio per 15 persone accusate a vario titolo di aver pilotato le procedure amministrative legate al nuovo stadio, crediamo che il sindaco Virginia Raggi non ...

Stadio Roma - chiesto rinvio a giudizio per 15 persone : Stadio Roma – Sono ore di attesa per lo Stadio della Roma ma come dichiarato anche da Virginia Raggi l’impianto si farà. Nel frattempo però la Procura di Roma ha chiesto 15 rinvii a giudizio, la notizia è arrivata all’indomani del sì condizionato del Politecnico di Torino sui flussi di traffico dello Stadio. Le richieste riguardano l’imprenditore Luca Parnasi, l’ex vicepresidente del Consiglio della Regione ...

Stadio della Roma - il lavoro per il figlio del consigliere Pd e i finanziamenti al politico di Forza Italia : le accuse dei pm : Quindici richieste di rinvio a giudizio nel primo filone dell’inchiesta sullo Stadio dell’As Roma. Fra i destinatari, oltre all’ex capo di Eurnova, Luca Parnasi, i collaboratori del costruttore e alcuni dei politici tirati in ballo lo scorso giugno, dall’ex assessore regionale Pd, Michele Civita, al consigliere capitolino di Forza Italia, Davide Bordoni, passando per il consigliere regionale berlusconiano Adriano Palozzi. La Procura di Roma, ...

Grancio : magistratura accendere riflettori su approvazione Stadio Roma : Roma – “La magistratura accende i fari su un procedimento di approvazione dello stadio della Roma che potrebbe essere stato forzato per favorire interessi personali, con una richiesta di rinvio a giudizio che riguarda amministratori e tecnici direttamente coinvolti nel rilascio delle autorizzazioni. Mi chiedo come possa la sindaca annunciare una brusca accelerazione di questo stesso procedimento, facendo finta di non accorgersi che ...

Stadio Roma - Baldissoni : “Spesi molti soldi. Acceleriamo” : Stadio Roma, parla Baldissoni – Ieri l’annuncio, da Torino, del sindaco di Roma Virginia Raggi. Lo Stadio della Roma si farà, e i lavori inizieranno prima della fine dell’anno. Un annuncio ufficiale da parte della voce più istituzionale della Capitale, una notizia che a Roma è stata accolta con pareri discordanti: chi è d’accordo con […] L'articolo Stadio Roma, Baldissoni: “Spesi molti soldi. Acceleriamo” proviene da Serie A News Calcio - ...

Di Maio : contento che Stadio Roma prosegua - noi incisivi su progetto : Roma – “Sono contento che vada avanti lo stadio della Roma perche’ e’ un progetto in cui noi abbiamo inciso, lo abbiamo riorganizzato, abbiamo ridotto le cubature per un minor impatto ambientale. Questo vuol dire che siamo gente ragionevole che vuole portare a casa le infrastrutture”. Cosi’ il vicepremier Luigi Di Maio, durante una conferenza stampa alla Camera. L'articolo Di Maio: contento che stadio Roma ...

Bordoni : mia persona estranea a fatti legati a nuovo Stadio della Roma : Roma – “Ho appena appreso da notizie stampa di una possibile richiesta di rinvio a giudizio nei miei confronti sulla vicenda dello stadio della Roma. Ribadisco in maniera chiara e forte la mia estraneita’ ai fatti evidenziando come si legge anche dalle carte che non ho avuto alcun ruolo e neanche avrei potuto averlo su tutta la vicenda”. “Sono convinto che tale aspetto verra’ palesemente chiarito ...

Stadio Roma - chiesto processo Parnasi : 13.35 La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. I pm hanno chiesto il processo,tra gli altri,per l'imprenditore Luca Parnasi, per l'ex vicepresidente Consiglio della Regione Lazio, Adriano Palozzi,per l'ex assessore regionale, Michele Civita,per il capogruppo di Fi in Consiglio comunale,Davide Bordoni,e per il soprintendente ai beni culturali di Roma,Francesco Prosperetti. ...

Stadio Roma - chiesto il rinvio a giudizio per 15 persone : coinvolto anche Parnasi : Stralciato il finanziamento alla politica - I magistrati di piazzale Clodio hanno deciso di stralciare il filone di indagine che riguarda il finanziamento alla politica: circa 400mila euro che ...