Spot governo durante Sanremo | commissione Vigilanza | preoccupante

Spot del governo durante il Festival. Per la Vigilanza Rai sono "inopportuni" : L'uso degli Spot di reddito di cittadinanza e Quota 100 durante il Festival di Sanremo è "inopportuno" e provoca "un mancato introito pubblicitario per il servizio pubblico radiotelevisivo". A sostenerlo è il presidente della Vigilanza Alberto Barachini che ha così commentato la scelta della Rai di collocare gli Spot del governo all'interno del Festival.Al posto delle pubblicità, la Rai ha mandato in onda gli Spot ...

Italia in recessione - Lia Quartapelle (Pd) : “Basta Spot elettorali - governo trovi soluzioni” : La deputata del Pd, Lia Quartapelle, intervistata da Fanpage.it, attacca la maggioranza, colpevole di "sottovalutare" la recessione tecnica certificata dall'Istat e la situazione economica: "Il governo inizi a considerare la realtà e non la propaganda, non possono governare a colpi di spot elettorali. Serve una risposta all'altezza".Continua a leggere