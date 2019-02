Spezzatino alle melanzane

cosacucino.myblog

(Di venerdì 8 febbraio 2019)Ingredienti 800 g di spalla di vitello 35 pomodori pelati prezzemolo aglio vino bianco secco 4 scalogni brodo olive verdi o nere olio sale pepePreparazione1 Tagliate la carne a cubetti; in una casseruola fate scaldare 2 cucchiai di olio, poi unite i tocchetti di vitello e fateli rosolare. Sbucciate e affettate fini gli scalogni, uniteli alla carne, mescolate e lasciate cuocere per 10 minuti, quindi irrorate con un bicchiere di vino e lasciatelo evaporare. Salate e pepate.2 Snocciolate 75 g di olive, mettetele nel mixer con uno spicchio d’aglio e un ciuffo di prezzemolo lavato; frullate fino a ottenere un trito non troppo fine e aggiungetelo alla carne. Mescolate e coprite a filo con il brodo. Coprite il recipiente e lasciate cuocere lentamente per 30 minuti, mescolando di tanto in tanto e controllando che il fondo non asciughi ...