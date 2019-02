Spettacoli | incontri e cerimonie | in Bergamasca tanti eventi per il Giorno del Ricordo

Teatro delle Sfide - al via il ciclo di Spettacoli -incontri 'Risorse umane' : Al via il ciclo di spettacoli/incontri 'Risorse umane' . Una serie di cinque appuntamenti dove pubblico e artisti, tramite proposte teatrali e dentro il Teatro , si confrontano su vari e importanti temi. Si apre con l'...

Spettacoli - mostre e incontri : il giorno della Memoria in Bergamasca : Sempre con un'amplia partecipazione di pubblico e la costante attenzione della stampa, i singoli Spettacoli sono stati realizzati nelle sedi più note di Bergamo, la città in cui Laterza vive, come la ...