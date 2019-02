Speciale Sport Puglia al Torneo Circolo Tennis di Lecce

Bugatti Chiron Sport; arriva l’incredibile serie Speciale 110 ans Bugatti [FOTO] : La serie speciale dell’hypercar da 1.500 CV celebra la lunga storia del marchio francese Bugatti svelerà sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2019 la nuova serie speciale della Chiron Sport battezzata “110 ans Bugatti”. Realizzata per celebrare la lunga storia del marchio francese, questa speciale Chiron Sport sfoggia il corpo vettura con vernice opaca Steel Blue e speciali interni, il tutto decorato con Il tricolore ...

Eurosport festeggia i 30 anni di trasmissione : partnership Speciale con Spotify : Eurosport, punto di riferimento dello sport in Europa, celebra oggi il 30° anniversario della prima trasmissione di sempre. Per festeggiare il traguardo, Eurosport ha lanciato una brand identity ad hoc che celebra lo spirito e le stelle dello sport del 1989 su tutte le piattaforme – lineare, digitale e social – e una serie di […] L'articolo Eurosport festeggia i 30 anni di trasmissione: partnership speciale con Spotify è stato ...

Jaguar F-TYPE Chequered Flag - sportività british in edizione Speciale [FOTO] : La F-TYPE Chequered Flag Limited Edition celebra 70 anni di vetture sportive Jaguar a partire dal lancio della XK 120 Ora, per celebrare i 70 anni della gamma sportiva Jaguar, la F-TYPE si arricchisce di una nuova ed esclusiva versione, la Chequered Flag limited edition. Basata sui modelli F-TYPE R-Dynamic sia Coupé che Convertible e disponibile con potenti motorizzazioni a quattro e sei cilindri, la Chequered Flag presenta una serie di ...

Lo Speciale di Sky Sport24 : 'Chiara Pellacani - un oro a scuola' : Da lì in poi è stato un crescendo, i successi della baby-fenomeno nelle categorie giovanili fino all'oro europeo nel mondo dei grandi conquistato lo scorso agosto ad Edimburgo, sfoderando pure un ...

Leo Shoes Casarano Volley - Speciale Sport Puglia : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Jaguar - Una versione Speciale Chequered Flag per XF e XF Sportbrake : L'abitacolo propone invece i sedili R-Sport di pelle nelle varianti Jet o bicolore Jet e Red, il pannello strumenti con finitura Dark Hex e i battitacco personalizzati. La dotazione di serie include ...

Giornata della Memoria - la programmazione Speciale di Sky Sport : In occasione della Giornata della Memoria, l’annuale commemorazione internazionale delle vittime della Shoah celebrata il 27 gennaio, Sky dedica una programmazione speciale, per non dimenticare. Sky Sport inizia sabato 26 gennaio a dedicare alla ricorrenza il primo appuntamento: alle...

Coez al Palazzo dello Sport di Roma per un concerto Speciale : biglietti in prevendita per Roma - è sempre bello : Coez al Palazzo dello Sport di Roma per un live speciale. Roma, è sempre bello è il nome dell'evento in programma per il prossimo 28 maggio per il quale i biglietti saranno a breve in prevendita. Roma, è sempre bello riprende il titolo del nuovo singolo, E' sempre bello, disponibile dall' 11 gennaio scorso e lanciato il 10 gennaio con un doppio evento a Roma e a Milano. Il nuovo singolo di Coez è arrivato in modo inaspettato, ha debuttato al ...

Sport Extra - una classe A davvero Speciale : Tra gli equipaggiamenti della Sport Extra figurano anche il Mirror Pack con retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e dispositivo antiabbagliamento automatico progressivo e l'Active Parking ...

Mercedes-Benz - Arriva la Classe A Sport Extra - serie Speciale hi-tech : Allombra della Stella puntano ad avere una gamma sempre più tecnologica e connessa, come dimostra la diffusione a macchia dolio nel listino Mercedes-Benz dellinterfaccia Mbux. Portabandiera di questo nuovo corso è lultima generazione della Classe A, la cui offerta si amplia con il lancio della A180 d Automatic Sport Extra, una serie speciale a tiratura limitata che fa proprio dei contenuti hi-tech il suo punto di forza. Solo per ...

Al via la VII edizione del concorso 'Le più belle frasi d'amore'. Novità : il Premio Speciale 'Io Amo Lo Sport' : "L'uscita dello sport romance 'Un principe per Agla', incentrato sulla pallavolo femminile, ha dimostrato quanto, specialmente i giovani, vivano per lo sport e quanto lo sport aiuti a superare ...

La Serie C in miniatura - evento Speciale in streaming su Eleven Sports : FISCT(Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo), Eleven Sports ed HELLODì presentano “LA Serie C IN miniatura”, evento in forma di Subbuteo tradizionale del Campionato Italiano di calcio di Serie C 2018/2019in programma il 13 GENNAIO 2019 presso “Sala Valitutti” del Museo del Calcio Centro Tecnico FIGC - Coverciano - Firenze. L’evento vedrà impegnate le 59 formazioni in miniatura del Campionato di ...

Belen - dopo Iannone un altro sportivo nel cuore? La Rodriguez e la sua ‘amicizia Speciale’ con Lavezzi : Belen Rodriguez volta pagina dopo Iannone: la showgirl in Sudamerica ha incontrato Ezequiel Lavezzi, solo amicizia tra l’argentina ed il calciatore? Belen Rodriguez sta trascorrendo una lunga vacanza in Sudamerica, insieme ad un’allegra combriccola di amici. Oltre all’ex rugbista Martin Castrogiovanni, in questi giorni insieme alla showgirl c’è un altro volto conosciuto allo sport italiano. Ezequiel Lavezzi, ...

Appuntamento Speciale con 'Goal Deejay Europa'. Il 24 dicembre alle 00.30 su Sky Sport24 : Puntata speciale di Goal Deejay dedicata ai cinquanta gol più belli delle massime competizioni europee trasmesse da Sky Sport, Europa League e Champions League . Jake La Furia commenterà i cinquanta gol più votati di questa prima parte di stagione e a suon di musica. Spazio anche per la Horror Deejay di Luca Franchini ,...