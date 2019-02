Sondaggi Emg Acqua | il distacco del M5S dalla Lega si ferma a 5 punti percentuali

Sondaggi Emg : crollo dei pentastellati - sorride la Lega - bene anche il PD e +Europa : Stando all’ultima rilevazione Sondaggistica effettuata dall’istituto di ricerca EMG, eccetto il Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia (tra i partiti principali), tutti gli altri movimenti politici, presenti in Parlamento, avrebbero guadagnato terreno (dal centrosinistra al centrodestra). Sinteticamente, secondo l’istituto Emg, avrebbero aumentato i propri suffragi elettorali la Lega, Forza Italia, il Partito Democratico e anche +Europa di Emma ...

Sondaggi elettorali EMG - giù il M5S - gli italiani sono con Salvini sulla questione Diciotti : Sondaggi elettorali EMG, giù il M5S, gli italiani sono con Salvini sulla questione Diciotti Il più recente dei Sondaggi elettorali di EMG per Agorà raccontano una storia già vista. Ovvero una predominanza della Lega e un Movimento 5 Stelle in calo. La Lega non arriva agli stessi livelli attribuiti da altri istituti. Tuttavia è in leggero aumento, raggiunge il 30,3% crescendo di due decimi. Al contrario il M5S perde lo 0,7% e va al 25,8%. ...

Sondaggi elettorali EMG - in arretramento Lega e PD : Sondaggi elettorali EMG, in arretramento Lega e PD La Lega per EMG non ritira il dividendo della cattura di Battisti e del varo di quota 100. Rispetto ai Sondaggi elettorali della scorsa settimana, già meno generose rispetto a quelle di altri istituti vi è un calo che porta il partito di Salvini appena sopra il 30%. Non ne approfittano però gli attuali alleati del Movimento 5 Stelle, sostanzialmente fermi su percentuali deludenti rispetto ...

Sondaggi elettorali EMG - giù Lega e PD - in recupero M5S e FI : Sondaggi elettorali EMG, giù Lega e PD, in recupero M5S e FI Sostanzialmente stabile la maggioranza di governo secondo l’ultimo dei Sondaggi elettorali di EMG. Tuttavia si tratta questa volta di una stabilità che scaturisce da un arretramento della Lega e da un progresso del Movimento 5 Stelle. Cosa che raramente si osserva. E invece si restringe il gap tra i due alleati di governo. Che passa dal 4,9% al 4%. Sono oscillazioni ...

Sondaggio Emg - un cataclisma per il M5s : può perdere un terzo dei voti a favore della Lega : Interpellati a proposito della Tav, tanto invisa a Toninelli e C ., si scopre che il 58% degli italiani è a favore dell' opera in quanto la ritiene fondamentale per l' economia italiana. Questa ...