Sondaggi elettorali Index | la Lega macina consensi | crisi M5S

Sondaggi elettorali - scende il governo - salgono le opposizioni : in ripresa Pd e Fi : Gli ultimi Sondaggi confermano un trend già registrato nelle settimane precedenti: l'area governativa - composta da Lega e Movimento 5 Stelle - è in difficoltà e perde consensi. Ne approfittano le opposizioni, con il Partito Democratico e Forza Italia che guadagnano mezzo punto percentuale a testa in pochi giorni.

Sondaggi elettorali - la crisi del M5s continua : nelle rilevazioni è stabilmente sotto il 25% : Gli ultimi Sondaggi elettorali mostrano un trend comune che evidenzia la crisi del Movimento 5 Stelle: i pentastellati faticano a riprendersi e in tutte le rilevazioni si attestano tra il 24% e il 25%, ben al di sotto del risultato del 4 marzo 2018. E la Lega è sempre più lontana, stabilmente sopra al 31%.

Sondaggi elettorali SWG - in Sardegna avanti il centrodestra ma cresce Zedda : Sondaggi elettorali SWG, in Sardegna avanti il centrodestra ma cresce Zedda In questo mese di febbraio si voterà per il presidente e il consiglio regionale di Abruzzo e in Sardegna. Come già era accaduto nel 2009 e nel 2014 si tratta del primo test per il governo in carica da meno di un anno. Il 24 in particolare sarà la volta della Sardegna, oggi governata da una coalizione di centrosinistra, dopo la vittoria nel 2014 di Pigliaru, del ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega e Movimento 5 Stelle avanti insieme : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega e Movimento 5 Stelle avanti insieme Recessione e litigi all’interno della maggioranza sembrano non aver danneggiato Movimento 5 Stelle e Lega. Le due forze politiche che sostengono il governo Conte hanno infatti guadagnato voti nell’ultimo mese stando alla rilevazione effettuata il 4 febbraio da Tecnè per Quarta Repubblica. Il maggior incremento è stato del Carroccio che è passato dal 31,8% al ...

Sondaggi elettorali Noto : europee - M5S riduce distacco dalla Lega : Sondaggi elettorali Noto: europee, M5S riduce distacco dalla Lega Il Movimento 5 Stelle recupera terreno sulla Lega in vista delle elezioni europee di maggio. A sostenerlo è un Sondaggio Noto del 30 Gennaio per Cartabianca che dà i pentastellati in rialzo di un punto percentuale al 24%, rispetto alla precedente rilevazione. Il Carroccio rimane invece stabile al 33% e quindi i punti di distacco tra le due forze si riducono a nove. In totale, ...

Sondaggi elettorali - continua l'emorragia di voti per il M5S : sono al 23 - 5% : Secondo il Sondaggio realizzato da IndexResearch per 'Piazza Pulita', relativo al 29 e 30 gennaio, la Lega rimane il primo partito, con il 33,7%, raddoppiando quasi il risultato dello scorso 4 marzo. Il M5S cala vertiginosamente: i pentastellati, se si votasse oggi per le politiche, otterrebbero solo il 23,5%

Sondaggi politici elettorali : torna a crescere la Lega - avversari più distanti : Nel corso di questa prima parte del mese di febbraio, SWG ha reso noti i nuovi Sondaggi politici. Le stime di voto rilevate mostrano una ripresa da parte della Lega, che ha rimesso a distanza tutti gli avversari. Il partito di Matteo Salvini ha incrementato il proprio valore dell’1,2%, portandosi al 33,8%. Quasi dieci le lunghezze di vantaggio sul Movimento 5 Stelle, che rispetto alla volta scorsa ha perso lo 0,9%. Attualmente si attesta al 24%. ...

Sondaggi elettorali SWG - il balzo in avanti della Lega - +1 - 2% : Sondaggi elettorali SWG, il balzo in avanti della Lega, +1,2% E’ molto positivo per la Lega l’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG del lunedì sera per il Tg La7. La Lega registra un incremento superiore al punto in una sola settimana. Non solo, ma incassa anche il largo appoggio degli italiani per il suo leader Salvini nella vicenda della Diciotti. Infatti il 63% ritiene che il ministro dell’Interno non debba essere ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 4 febbraio 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 4 febbraio 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana vengono prodotti dai vari istituti confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così confrontare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la ...

Sondaggi elettorali - cresce il divario tra Lega e M5s : il partito di Salvini prende il largo : La Lega di Matteo Salvini continua a guadagnare consensi ed è con sempre più vantaggio il primo partito. In costante calo, invece, il Movimento 5 Stelle, guidato da Luigi Di Maio. Notevole la differenza tra il dato attuale dei due partiti e il risultato ottenuto alle elezioni del 4 marzo: il Carroccio ha quasi raddoppiato i consensi, il M5s ha perso l'8%.

Sondaggi elettorali - come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo - istituto per istituto - al 4 febbraio 2019 : Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti nell’ultimo anno e mezzo, istituto per istituto Ultimi Sondaggi elettorali, i dati elaborati In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Proponiamo di dare uno sguardo all’andamento dei Sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo. In particolare dopo il referendum del dicembre 2016. Appuntamento ...

Sondaggi elettorali Winpoll : Lega in calo - M5S in leggera crescita : Sondaggi elettorali Winpoll: Lega in calo, M5S in leggera crescita L’ultimo Sondaggio Winpoll realizzato il 31 gennaio, vede la Lega perdere consensi (qausi un punto percentuale) e calare dal 32,4% di due settimane fa, al 31,5% odierno. Le continue liti all’interno della maggioranza sembrano penalizzare solo il Carroccio. Infatti, il Movimento 5 Stelle è sondato in leggera crescita (+0,3) al 24,8%. I punti di distacco tra le due ...

Sondaggi elettorali Demos : governo più forte (e più fragile?) : Sondaggi elettorali Demos: governo più forte (e più fragile?) Secondo l’ultimo Atlante Politico redatto da Demos e pubblicato da Repubblica continua a crescere la Lega mentre prosegue anche il crollo del Movimento 5 Stelle. La forza del Carroccio è stimata nella misura del 33,7%; era al 32,2% più o meno a metà del mese scorso. I 5 stelle, un mese fa al 25,7%, oggi vengono dati al 24,9%. In timida ripresa le opposizioni: il Pd cresce di ...

Sondaggi elettorali Winpoll : M5S torna a crescere - Lega in calo - bene Forza Italia : Analizzando l'ultimo Sondaggio elettorale rilasciato dall'istituto di ricerca veronese Winpoll (per Scenari Politici) e aggiornato al 31 gennaio 2019, emergerebbero le seguenti novità. Rispetto all'ultima rilevazione di 14 giorni fa, per il progetto politico ideato da Belle Grillo si registrerebbe un timido segnale di ripresa. Mentre la Lega del ministro dell'interno Matteo Salvini, rispetto ai Sondaggi Winpoll dell'ultimo mese, sarebbe calato