Snowboardcross | Coppa del Mondo Feldberg 2019 | azzurri convincenti in qualifica | terza

Snowboardcross - la Coppa del Mondo fa tappa a Feldberg : qualificati gli ottavi tutti gli azzurri in gara : Torna la Coppa del Mondo di Snowboardcross: l’Italia fa en-plein nelle qualificazioni a Feldberg, agli ottavi sei su sei tutti qualificati. L’Italia fa en-plein nelle qualificazioni dello Snowboardcross maschile di Coppa del Mondo a Feldberg portando sei atleti su sei alla fase finale a eliminazione diretta. Lorenzo Sommariva, Emanuel Perathoner, Matteo Menconi, Omar Visintin, Michele Godino e Fabio Cordi hanno superato in ...

Classifica Coppa del Mondo Snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Snowboardcross – Coppa Europa : Carpano sesta in Val Thorens : Carpano si conferma nella top ten dello Snowboardcross di Coppa Europa: è sesta in Val Thorens Caterina Carpano si conferma nella top ten di Snowboardcross in Coppa Europa. L’azzurra classe 1998 ha chiuso al sesto posto la gara disputata in Val Thorens vinta dall’austriaca Katharina Neussner, con le svizzere Sophie Hediger e Aline Albrecht alle sue spalle. L’atleta fassana ottiene un altro piazzamento importante che ...

