Snowboard | Mondiali 2019 | Scotty James e Chloe Kim trionfano da favoriti nell’Halfpipe

Mondiali Snowboard 2019 : data - diretta streaming tv e calendario : Mondiali snowboard 2019: data, diretta streaming tv e calendario Dove vedere in tv o streaming Prima tappa dell’anno della Coppa del Mondo di snowboard 2019 e prima tappa della stagione per lo snowboard parallelo nel PSL che si terrà a Bad Gastein in Austria Martedì 8 Gennaio dalle 14.30. Esordio in stagione per il PSL dopo i due PGS tra Carezza e Cortina d’Ampezzo in cui l’Italia si è imposta su tutti con Roland Fischnaller. L’Italia si è ...

Snowboard oggi (8 febbraio) - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Dopo che il maltempo ha scoperto le carte in tavola, costringendo la direzione ad annullare addirittura la gara di Big Air, torna in scena il Mondiale per quanto riguarda lo Snowboard: oggi è il momento delle finali per l’Halfpipe. Nessun italiano in gara né al maschile né al femminile. Andiamo a scoprire Tutti gli appuntamenti odierni. Mondiali Snowboard 2019 Venerdì 8 febbraio 19.00 Finali Halfpipe e femminili CLICCA QUI PER IL RESOCONTO ...

Mondiali di Snowboard – La neve non dà tregua a Park City - annullato lo slopestyle femminile : Nevicate continue a Park City: salta lo slopestyle femminile ai Mondiali, Bertagna torna a casa Silvia Bertagna torna a casa. La gara di slopestyle ai Mondiali di freestyle è stata cancellata dagli organizzatori dopo molteplici tentativi di riprogrammarla sfortunatamente andati a vuoto. Le cattive condizioni meteo dello Utah hanno costretto la Fis a posticipare le qualificazioni da martedì 5 a mercoledì 6 febbraio, ma le nevicate continue, ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Yuto Totsuka e Chloe Kim in testa dopo le qualificazioni nell’Halfpipe : Nonostante condizioni climatiche non favorevolissime si sono tenute le qualificazioni per l’Halfpipe ai Mondiali di Snowboard. Tra gli uomini il miglior punteggio è stato realizzato dal giapponese Yuto Totsuka con 86.50, che ha preceduto lo svizzero Patrick Burgener (83.75) e all’australiano James Scotty. In campo femminile, invece, l’americana Chloe Kim, super favorita per la medaglia d’oro, ha concluso la qualifica al ...

Mondiali di Snowboard – Condizioni meteo avverse a Park City - cancellate le gare di big air : Maltempo a Park City, cancellate definitivamente le gare di big air ai Mondiali con quattro italiani nella start list Maltempo a Park City: al Canyons Village le difficili Condizioni meteo hanno indotto gli organizzatori a cancellare le gare di big air ai Mondiali di snowboard. Martedì alle 17.45 ora italiane (le 9.45 locali) sarebbe dovuta scattare la heat 1 con due italiani in pista, Nicola Liviero (pettorale numero 17) ed Emil Zulian ...

Snowboard - Mondiali 2019 : cancellate definitivamente le gare di big air per il maltempo incessante su Park City : Niente da fare a Park City: il maltempo obbliga l’organizzazione dei Mondiali di Snowboard 2019 a cancellare le gare di big air previste per oggi. Si sarebbero dovute disputare alle ore 17:45 la heat 1 e alle 20:45 la heat 2: nella prima erano presenti Nicola Liviero ed Emil Zulian (pettorali 17 e 18), nella seconda Alberto Maffei ed Emiliano Lauzi. Le finali avrebbero avuto luogo alle ore 3. Gli orari qui citati sono tutti italiani. La ...

Snowboard - Fischnaller eterno : argento ai Mondiali in parallelo : Nella gara femminile è stata eliminata agli ottavi Nadya Ochner, battuta per 1"68 da Sabine Schoeffmann, leader della classifica di specialità in Coppa del mondo, dopo aver sbagliato nelle prime ...

Snowboard oggi (6 febbraio) - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Il maltempo ieri ha sconvolto il programma per quanto riguarda il Big Air di Snowboard ai Mondiali di Park City: prima un rinvio, poi l’annullamento definitivo delle gare che ora dovranno essere riprogrammate. oggi, se non dovesse andare tutto per il peggio, dovrebbe andare in scena l’Halfpipe con le qualificazioni. Nessun italiano in gara né al maschile né al femminile. Andiamo a scoprire Tutti gli appuntamenti odierni. Mondiali ...

Snowboard - Mondiali 2019 : la gioia di Roland Fischnaller. L’azzurro : “E’ un argento guadagnato - tornare qui dopo le Olimpiadi del 2002 è un’esperienza incredibile” : Eterno Roland Fischnaller: l’azzurro conquista l’argento nello slalom parallelo ai Mondiali di Snowboard alpino di Park City, negli States. Per lui si tratta, a 38 anni suonati, della quinta medaglia iridata. Fischnaller ha parlato a caldo al sito federale, esternando tutta la propria soddisfazione. Così FIschnaller: “Oggi ho disputato la gara più difficile della mia carriera, non ricordo uno slalom così lungo, su un tracciato ...

Snowboard - Mondiali 2019 : il medagliere. Italia a quota quattro podi - ma manca l’oro : Si stanno svolgendo a Park City (USA) i Mondiali 2019 di Snowboard. L’Italia, dopo le gare di cross e alpino, è a quota quattro medaglie. Sono infatti arrivati l’argento di Omar Visintin e Michela Moioli nella gara a squadre mista e di Roland Fischnaller nel PSL e i bronzi di Moioli ed Emanuel Perathoner nell’individuale. Di seguito il medagliere aggiornato dei Mondiali 2019 di Snowboard. MEDAGLIERE Mondiali 2019 ...

Snowboard - Mondiali 2019 : nel PSL femminile vittoria dell’elvetica Julie Zogg - fuori agli ottavi Nadya Ochner : L’elvetica Julie Zogg vince lo slalom parallelo dei Mondiali Snowboard in corso a Park City: negli States la svizzera si mette al collo la medaglia d’oro superando nella big final l’ucraina Annamari Dancha per 0″85, mentre il bronzo va alla tedesca Ramona Theresia Hofmeister, che nella small final supera per 0″90 la russa Maria Valova. I due successi sono arrivati sul tracciato blu, apparso il più rapido per tutta ...

Mondiali Snowboard - slittano le qualificazioni del big air maschile a causa maltempo : maltempo a Park City, slittano alle 20 le qualificazioni del big air maschile ai Mondiali con quattro italiani nella start list maltempo a Park City: al Canyons Village le difficili condizioni meteo hanno indotto gli organizzatori a far slittare alle ore 20 le qualificazioni del big air maschile ai Mondiali di Snowboard. Alle 17.45 ora italiane (le 9.45 locali) sarebbe dovuta scattare la heat 1 con due italiani in pista, Nicola Liviero ...

Snowboard - Mondiali 2019 : Roland Fischnaller è il migliore nelle qualificazioni del PSL. Avanzano anche March - Bagozza e Ochner : Quattro azzurri su cinque superano le qualificazioni del PSL dei Mondiali di Snowboard a Park City (USA). Il grande protagonista è Roland Fischnaller che timbra il miglior tempo in 1:18.68. Il veterano azzurro ha dimostrato ancora una volta la sua classe, reagendo al meglio dopo la delusione di ieri nel gigante e facendo subito la differenza in slalom, con una prestazione che lo pone di diritto tra i favoriti per la gara. Alle sue spalle si ...