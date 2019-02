Smartphone Honor | i migliori da comprare

Honor View 20 è lo Smartphone al top di gamma che brilla per l’autonomia ma costa caro : Honor View 20 è il nuovo smartphone al top di gamma che l’azienda cinese ha presentato lo scorso 23 gennaio a Parigi. Dopo averlo provato in modo approfondito abbiamo concluso che ha le carte in regola per soddisfare chi è alla ricerca di un prodotto di fascia alta con grande autonomia. Fra i punti a favore ci sono infatti la qualità costruttiva, le prestazioni di buon livello e la disponibilità della modalità desktop. Per contro, la ...

HONOR e OPPO lanceranno Smartphone 5G nei prossimi mesi : Il presidente onorario di ha confermato che il produttore è al lavoro su uno smartphone 5G, aggiungendo che sarà lanciato nella seconda parte del 2019 L'articolo HONOR e OPPO lanceranno smartphone 5G nei prossimi mesi proviene da TuttoAndroid.

Honor 10 Lite - Smartphone da 239 euro con schermo grande e autonomia elevata : Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, e siete stufi di portare sempre con voi il caricabatterie o le batterie esterne per la ricarica, date un’occhiata all’Honor 10 Lite. È il nuovo smartphone di fascia media di Honor, che si colloca nella fascia di prezzo al di sotto dei 250 euro (239 euro di listino). Un settore di mercato particolarmente affollato, in cui la concorrenza non manca di certo, a cominciare dai prodotti Xiaomi ...

Honor poco ispirata dagli Smartphone pieghevoli - al contrario di Huawei : C'è possibilità che Honor si dedichi alla realizzazione di smartphone pieghevoli? Per il momento sembrerebbe proprio di no. Il CEO del brand, George Zhao, ha confessato ai colleghi di 'TechRadar.com' di considerarli poco utili dal punto di vista della user-experience. L'OEM sta portando avanti una ricerca a riguardo, ma al solo scopo di capire se un dispositivo del genere possa, ed in che termini, migliorare il servizio prestato agli utenti. ...

Honor View 20 - arriva il primo Smartphone con fotocamera da 48 MegaPixel : La tecnologia avanza e fa passi da giganti e questo smartphone ne è indubbiamente il chiaro esempio. Design da paura e prezzi stracciati se pensiamo a tutte le sue peculiarità, la concorrenza è pronta a dichiarare guerra. La sua marca è Honor, (brand di smartphone appartenente alla compagnia di Huawei); prende il nome di Honor View 20, è stato prodotto dalla Sony, annunciato e presentato in Cina il 26 dicembre e in seguito ha debuttato ...

Huawei annuncia un bilancio record per il 2018 e che non lancerà Smartphone Android One col marchio HONOR : Huawei fa segnare un 2018 da record, con profitti in crescita, vendite che hanno superato i 200 milioni di unità, ma HONOR continua a snobbare Android One. L'articolo Huawei annuncia un bilancio record per il 2018 e che non lancerà smartphone Android One col marchio HONOR proviene da TuttoAndroid.

Honor View 20 : arriva in Italia lo Smartphone con il buco nello schermo : Sbarca nel nostro Paese il nuovo top di gamma di Honor dotato di camera posteriore da 48 MP e display bucato

Honor lancia View20 - lo Smartphone per Fortnite che piacerà alle donne : Se chiedete al responsabile marketing di una azienda che produce smartphone qual è il loro target di riferimento, vi conviene mettervi comodi. Comincerà una interminabile tiritera di termini perlopiù incomprensibili e a volte scientemente usati a caso per prendervi per sfinimento, così che vi dimentichiate cosa diavolo gli avevate chiesto. Del resto è per questo che lo pagano: convincere gente a comprare cose di cui non ha ...

HONOR 5X e molti Smartphone Sony ottengono LineageOS 15.1 : HONOR 5X, Sony Xperia SP, Sony Xperia TX, Sony Xperia T, Sony Xperia V, Sony Xperia ZR, Sony Xperia ZL, Sony Xperia Tablet Z, Sony Xperia Z: questi sono gli smartphone a ricevere la LineageOS 15.1 oggi. L'articolo HONOR 5X e molti smartphone Sony ottengono LineageOS 15.1 proviene da TuttoAndroid.