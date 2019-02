Silenzio oltre Marte | la Nasa perde il contatto con i mini-satelliti

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 febbraio 2019) E’ passato più di un mese dagli ultimi segnali inviati dai dueMarCO (Mars Cube One) lanciati dallalo scorso maggio per seguire la missione della sonda Insight sue proseguire poi il viaggio nello spazio interplanetario.Secondo le stime dell’agenzia spaziale statunitense, i due Cubesat grandi quanto una ventiquattrore si troverebbero rispettivamente a 1,6 e 3,2 milioni di chilometri di distanza dal Pianeta Rosso, ma restano ancora da chiarire le cause del loro misteriosoDiverse le ipotesi sul tavolo: per cominciare, il Cubesat MarCO-B (ribattezzato Wall-E in onore del film della Pixar) ha un propulsore che; non si escludono pero’ problemi di controllo dell’assetto, che potrebbero fare oscillare i dueinficiando la capacità di inviare e ricevere comandi; un altro fattore cruciale potrebbe essere ...