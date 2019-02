' Siamo nati liberi' Donald Trump | il trionfo davanti ai socialisti Sanders e Ocasio

Il Volo : Siamo tornati al Festival con spirito diverso : Il Volo, festeggia in grande dal palco di Sanremo, che li ha visti nascere, un anniversario speciale. "siamo davvero emozionati di tornare al Festival di Sanremo, quest'anno torniamo con uno spirito diverso, per festeggiare i nostri 10 anni di carriera". Al Festival hanno portato il nuovo brano "Musica che resta" di cui è uscito anche il video, brano che anticipa l'album "Musica" in uscita il 22 febbraio in tutto il mondo e un tour mondiale. ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Ci Siamo avvicinati agli avversari ma non è ancora abbastanza” : Ottimi segnali in casa Yamaha. Maverick Vinales, infatti, ha concluso nettamente al comando la seconda giornata dei Test riservati alla MotoGP a Sepang (Malesia). In un giovedì particolarmente torrido (con l’asfalto che ha toccato punte di 58°) lo spagnolo ha voluto mandare un messaggio a tutti, chiudendo la sessione con un tempo notevolissimo: 1:58.897. Un time attack, certo, ma la conferma che la scuderia di Iwata abbia mosso passi ...

I Negrita : "Siamo tornati al Festival perché eravamo stufi di vedere ragazzini dei talent prendersi la scena" : A gamba tesa sui talent. I Negrita tornano a Sanremo dopo 16 anni e infiammano la vigilia: "Abbiamo deciso di tornare a Sanremo perché eravamo stufi di vedere ragazzini venuti dai talent prendersi la scena", ha detto in conferenza stampa il cantante Paolo "Pau" Bruni. Che ha aggiunto: "Abbiamo 25 anni di carriera, era giusto salire sul carrozzone di Sanremo".Parlando della canzone che eseguiranno sul palco dell'Ariston, I ragazzi stanno ...

“Prendiamo a pugni il Parkinson sul ring. Con la boxe Siamo tornati a goderci la vita” : “Mi alleno con il gruppo da tempo. Miglioramenti? Senz’altro: già il fatto di stare insieme conta. Sa, si pensa spesso di rimanere a casa: e invece muoversi, con la nostra malattia, fa sempre bene”. Renato ha 66 anni ed è un ex dirigente sportivo. È molto timido e riservato. Non aveva mai parlato prima della sua malattia in pubblico. Ci ha messo un anno e mezzo per unirsi al gruppo, ma ora c’è, ed è una presenza costante. Si chiama Rock ...

Pompei - Allarme sicurezza - i cittadini di via Casone scrivono al sindaco : «Siamo abbandonati a furti e rapine» : Allarme sicurezza, i Pompeiani di via Casone si rivolgono direttamente ai vertici di palazzo De Fusco per essere tutelati. In giornata, dopo i numerosi casi di reati predatori che hanno coinvolto la ...

Napoli - allarme furti e scippi a Materdei. I residenti : 'Siamo abbandonati' : Cinque rapine in poco più di un mese, tre auto e una quindicina di scooter rubati. E' il preoccupante bilancio che si registra nel quartiere di Materdei, alle prese con un vero e proprio 'assedio' da ...

Backstreet Boys : «Siamo tornati a far visita ai nostri fan nel mondo» : Backstreet Boys sono felici di annunciare il loro nuovo album “DNA”, in uscita in versione fisica e digitale il 25 Gennaio per RCA Records. Già da oggi il decimo album è disponibile in pre-order (http://smarturl.it/bsbxChances) e contiene pezzi scritti da Lauv (già con Charli XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton(DNCE) and Mike Sabbath(J Balvin). Il nuovo singolo “Chances” è stato scritto da Ryan Tedder (leader dei OneRepublic) e da Shawn Mendes ...

Camminano tenendosi per mano - coppia gay insultata e picchiata : “Siamo fortunati a essere vivi” : Spencer Deehring e Tristan Perry, due giovani che vivono a Austin, in Texas, hanno scritto dell’aggressione subita lo scorso weekend su Facebook e hanno mostrato le loro ferite. I due fidanzati, picchiati brutalmente da diversi uomini, sono finiti in ospedale privi di sensi e hanno ammesso di sentirsi fortunati a essere vivi.Continua a leggere

Migranti - Gino Strada : "Siamo governati per metà da fascisti e per metà da coglioni" : Il medico e attivista Gino Strada, fondatore della Ong Emergency, attacca senza mezzi termini l'esecutivo di Giuseppe Conte e il modo in cui sta affrontando l'emergenza dei Migranti, col Ministro dell'Interno Matteo Salvini che sta facendo della lotta all'immigrazione la propria bandiera, trovando il supporto incondizionato dei suoi sostenitori mentre decine di persone continuano a morire in mare.Strada, intervenuto oggi a Circo Massimo su ...

Washington - giovani sostenitori di Trump ‘sfottono’ l’anziano nativo americano : “Non Siamo razzisti”. Il video divide gli Usa : Il 18 gennaio in rete ha iniziato a circolare un video che ha totalizzato milioni di click in pochi giorni. Un gruppo di giovani sostenitori di Trump (li si riconosce dal berretto con lo slogan “make america great again”) accerchia un anziano nativo americano, Nathan Phillips, che sta intonando canti tradizionali accompagnati dal suono di un tamburello in segno di protesta. I giovani ridono, battono le mani e ballano. Ad un certo ...

Gino Strada : “Siamo governati da fascisti e coglioni : “Gli esseri umani non sono sacchi di patate, che vengono dirottati, tu ne prendi 10, io 15. Ma dico siamo impazziti? Questo è un mondo di barbari. Qui stiamo tornando con le stesse logiche di tempi che speravamo non dovessero più ripresentarsi. Questa idea di un europa che si chiude con muri è un’idea che ha un nome molto chiaro: l’idea della fortezza europa è un’idea hitleriana”. Lo dice Gino Strada, fondatore di ...

EA : "Siamo pienamente impegnati a realizzare più giochi di Star Wars" : A seguito di un report secondo cui Electronic Arts aveva cancellato il gioco open-world di Star Wars in fase di sviluppo presso EA Vancouver, il publisher ha finalmente risposto con una dichiarazione. Sfortunatamente, non offre alcuna intuizione reale e non chiarisce totalmente la storia riportata da Kotaku."C'è stata una speculazione durante la notte su uno dei nostri progetti di Star Wars. Come parte naturale del processo creativo, il grande ...

Maurizio Martina : “Di Maio e Di Battista in auto come Verdone e Sora Lella - noi Siamo alternativi” : Il segretario uscente del Pd Maurizio Martina, intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital, a proposito dell'arresto di Cesare Battisti ricorda che "qualche anno fa una mozione votata da tutto il Parlamento impegnò il governo a lavorare per questo arresto. È bene che ci sia stata una collaborazione anche internazionale, ma evitiamo di buttare tutto in propaganda in questo modo".Continua a leggere