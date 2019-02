Short Track - Coppa del Mondo Torino 2019 : le staffette e Martina Valcepina brillano nella prima giornata : È cominciata a Torino l’ultima tappa della Coppa del Mondo di Short Track. C’era grandissima attesa per l’Italia e la squadra azzurra non ha deluso soprattutto con le staffette. Sia il quartetto femminile (Martina Valcepina, Cecilia Maffei, Arianna Sighel e Lucia Peretti) sia quello maschile (Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli e Mattia Antonioli) hanno vinto il loro quarto femminile, qualificandosi con merito per la semifinale. ...

Short Track – Torino in fermento per l’ultima tappa di Coppa del Mondo : Da domani il via alla tre giorni sul ghiaccio del PalaTazzoli con l’Italia in prima fila. Martina Valcepina e le staffette le carte più importanti da giocare in casa azzurra Vigilia ormai agli sgoccioli e attesa che sale alle stelle. Tutto pronto a Torino per la tappa conclusiva di Coppa del Mondo 2018-19 di Short Track. Da domani a domenica spettacolo garantito sul ghiaccio del PalaTazzoli per una tre giorni di gare che metterà a ...

Short Track - Coppa del Mondo 2019 : si gareggia a Torino. Valcepina e l’Italia cercano conferme : La Coppa del Mondo di Short track fa tappa a Torino (8-10 febbraio) e l’Italia si presenta nel capoluogo piemontese con grandi ambizioni e con l’obiettivo di confermarsi dopo gli ottimi risultati ottenuti a Dresda. Sarà un fine settimana importante per la squadra azzurra, anche perché questo sarà l’ultima appuntamento di Coppa prima della lunga pausa che porterà ai Mondiali di Sofia a inizio marzo. A Dresda era arrivata la ...

Short Track – Coppa del Mondo : presentata a Torino la tappa finale : presentata oggi a Torino la tappa finale di Coppa del Mondo di Short Track. A Palazzo Civico, nel capoluogo piemontese, si sono riuniti i protagonisti del grande evento di questo weekend in programma da venerdì 8 a domenica 10 al PalaTazzoli E’ stata presentata oggi a Torino, nella splendida cornice della Sala Colonne di Palazzo Civico, la tappa conclusiva di Coppa del Mondo 2018-19 di Short Track in programma questo week end, ...

Short Track - Coppa del Mondo 2019 : la prima di Martina Valcepina. L’Italia splende a Dresda : A pochi giorni dall’appuntamento di Torino, l’Italia cancella una serie di tabù ed è grande protagonista nella prova di Coppa del Mondo a Dresda. Sul ghiaccio tedesco la squadra azzurra splende e si toglie grandi soddisfazioni. La più bella senza dubbio è la vittoria di Martina Valcepina nei 500m, ma c’è anche il podio di Cynthia Mascitto nei 1000 e poi una serie di prestazioni molto positive e che fanno capire come ...

Short Track - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’8 al 10 marzo andranno in scena sull’anello di ghiaccio i Mondiali 2019 di Short track a Sofia (Bulgaria). Una tre giorni di gare che chiuderà la stagione dei pattini veloci e che regalerà tante emozioni. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con tanta voglia di far bene e con l’incognita Arianna Fontana: ci sarà la campionessa olimpica dei 500 metri? Se lo chiedono un po’ tutti. Di sicuro gli azzurri ...

Coppa del Mondo Short Track – Martina Valcepina regina dei 500 metri di Dresda! : In Germania, nella quinta tappa di Coppa del Mondo, la campionessa azzurra trionfa sulla sua distanza preferita: “non me l’aspettavo, sono felicissima”. Ottima anche la prova della staffetta maschile, prima in Finale B Davanti a tutte, sulla sua distanza preferita: il 2019 di Martina Valcepina è partito con il botto. Dopo l’argento di tre settimane fa agli Europei di Dordrecht, in Olanda, la 26enne delle Fiamme ...

Short Track - Coppa del Mondo Dresda 2019 : non solo Martina Valcepina. Conferme da Mascitto e la staffetta maschile vince la finale B : Una domenica che si è tinta d’oro per l’Italia con la fantastica vittoria di Martina Valcepina nei 500m nella prova di Coppa del Mondo a Dresda. Ieri era arrivato il primo podio della stagione per i colori azzurri con Cynthia Mascitto nei 1000m, mentre oggi l’Italia è riuscita a sbloccare lo zero nella casella dei successi in Coppa. Oltre ai 500m, si sono tenute anche altre gare nella giornata di chiusura. Conferme molto ...

Short Track - Coppa del Mondo 2019 : Martina Valcepina - la mamma volante sfata il tabù a Dresda : Chissà cosa avrebbe pensato Martina Valcepina, prima di questa due stagioni agonistiche, se le avessero parlato di medaglie d’oro nella rassegna continentale di Short track a Dresda (Germania), nel 2018 ,o di successi e podi in Coppa del Mondo. Sicuramente avrebbe fatto fatica a crederci. Lei, mamma di due splendide gemelle, ha vissuto il ruolo di genitore ed atleta sdoppiandosi, riuscendo a conciliare due aspetti tanto impegnativi quanto ricchi ...

Short Track - Martina Valcepina LAMPO AZZURRO! 500 metri da padrona - che vittoria in Coppa del Mondo a Dresda! : Martina Valcepina semplicemente strepitosa nella tappa di Coppa del Mondo a Dresda (Germania) di Short track. L’azzurra qualificatasi in finale nei 500 metri ha posto il proprio sigillo nella prova più veloce del programma, ottenendo sulla pista teutonica il suo primo successo in World Cup. Un anello di ghiaccio che già l’anno scorso aveva portato fortuna all’atleta nativa di Sondalo, che negli Europei seppe centrare ...

Short Track - gran podio per Cynthia Mascitto a Dresda : l’azzurra terza nei 1000 metri femminili : La 26enne azzurra, nella seconda giornata della tappa tedesca di Coppa del Mondo, coglie un grande podio, il primo stagionale per lo Short Track azzurro nel circuito internazionale Eccolo, il primo podio stagionale azzurro di Coppa del Mondo. Dopo averlo sfiorato per tutto l’autunno, il 2019 porta in dote all’Italia dello Short Track la prima top 3 in una tappa del circuito internazionale di questa annata: il colpo porta la ...