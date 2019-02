Serie B | Salernitana-Benevento 0-1 | l' autogol di Micai decide il derby

Serie B : Micai si fa autogol e la Salernitana vede le streghe nel derby : Un'autorete tanto sfortunata quanto incredibile del portiere della Salernitana Micai al 49' permette al Benevento di vincere 1-0 il derby all'Arechi nell'anticipo di Serie B . Una partita con tanta ...

Risultati Serie B - il Benevento fa la voce grossa contro la Salernitana : la zona Serie A adesso è vicina [FOTO] : 1/26 Cafaro/LaPresse ...

Serie B : apre Salernitana-Benevento LIVE : Salernitana-Benevento apre il 23/mo turno RISULTATI E CLASSIFICA Salernitana-Benevento Perugia-Palermo sabato ore 15 Cittadella-Spezia Cremonese-Padova Brescia-Carpi ore 18 Livorno-Cosenza domenica ...

Diretta Salernitana Benevento / Streaming video Rai : Massimo Coda sarà il grande protagonista? - Serie B - : Diretta Salernitana Benevento Streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby campano di Serie B, per la 23giornata.

Salernitana-Benevento : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie B : Salernitana-Benevento: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie B La 23esima giornata di Serie B apre con l’anticipo di venerdì 8 Febbraio alle ore 21:00 che vedrà impegnate allo stadio Arechi di Salerno, Salernitana e Benevento. Partita importate per le due squadre che in questo momento devono accumulare più punti possibile per guadagnarsi la promozione. Salernitana che dopo la sconfitta in casa contro il Lecce per 1-2 si trova ...

DIRETTA SALERNITANA BENEVENTO / Streaming video Rai : i numeri dell'arbitro Eugenio Abbattista - Serie B - : DIRETTA SALERNITANA BENEVENTO Streaming video Rai: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby campano di Serie B, per la 23giornata.

Serie B : Salernitana-Lecce 1-2 : ANSA, - SALERNO, 26 GEN - Il Lecce espugna per 2-1 l'Arechi, condanna la Salernitana alla prima sconfitta del 2019 e sale al terzo posto nella classifica di Serie B. Pronti-via e la squadra di ...

Serie B Salernitana-Lecce 1-2. Decidono Mancosu e Palombi : SALERNO - Vittoria esterna del Lecce che passa all'Arechi battendo la Salernitana per 2-1. Le reti degli ospiti arrivano entrambe nel corso della prima frazione di gioco, quando i giallorossi partono ...

Calciomercato Serie B : Cosenza saluta Baclet e punta un big - Salernitana e Livorno attive : Il Calciomercato di Serie B continua ad avere tante novità: nella giornata di ieri sono arrivate tante ufficialità. Le società più attive in queste ore sono Carpi (che ieri ha ufficializzato il giovane centrocampista Coulibaly dall'Udinese), Salernitana (che segue Acampora e ci sta provando in queste ore con bomber Calaiò seguito da diversi club di Serie B), Livorno (che dopo aver ufficializzato l'acquisto di Kupisz è vicinissimo all'attaccante ...

Video/ Palermo Salernitana - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie B 20giornata - : Video Palermo Salernitana , 1-2, : highlights e gol della partita di Serie B, colpaccio campano nell'anticipo della 20giornata.

Risultati Serie B live - impresa della Salernitana : blitz sul campo del Palermo [FOTO] : 1/17 Davide Anastasi/LaPresse ...

DIRETTA PALERMO SALERNITANA / Risultato live 0-0 - streaming video Rai : le formazioni ufficiali - via! - Serie B - : DIRETTA PALERMO SALERNITANA, streaming video Rai: i rosanero sono la capolista del campionato di Serie B, che riparte oggi dopo la sosta invernale.

DIRETTA PALERMO SALERNITANA / Streaming video Rai : Federico Dionisi sarà l'arbitro al Barbera - Serie B - : DIRETTA PALERMO SALERNITANA, Streaming video Rai: i rosanero sono la capolista del campionato di Serie B, che riparte oggi dopo la sosta invernale.

Palermo-Salernitana - scopri dove vedere la diretta tv streaming anticipo Serie B : La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro, su Rai Sport , canel 57 e 58 del digitale terrestre, e sulla piattaforma DAZN , clicca qui per accedere al sito, visibile attraverso Smart TV, ...