Serie B | Palermo nel caos | al Barbera striscione contro l' Ad Facile e Zamparini

Serie B : Palermo cerca nuovi imprenditori - Lecce alle prese con il dossier arbitri : In Serie B, mentre l'argomento del giorno rimane l'intrecciata e delicata situazione societaria del Palermo, divampa la polemica sugli arbitri per presunti favoritismi che avrebbero avvantaggiato il Brescia, in occasione di alcune gare. Ma andiamo con ordine e parlando del Palermo c'è da confermare la notizia che gli inglesi Richardson e Treacy si sono defilati, lasciando il club in una situazione a dir poco delicata, quando mancano pochi giorni ...

Serie B : caos societario per il Palermo - Bellusci in lacrime : In Serie B la notizia del giorno è la preoccupante situazione societaria del Palermo, dopo le dimissioni, nelle ultime ore, del presidente Clive Richardson che solo alcuni mesi fa aveva rilevato il club rosanero. Stando alle ultime informazioni, secondo quanto riportato sulla Gazzetta dello Sport, anche John Tracey, rappresentante legale della Eight Capital, la società che possiede una partecipazione all’interno della controllante Sport Capital, ...

Video/ Palermo Foggia - 0-0 - highlights della partita - Serie B - 22giornata - : Video Palermo Foggia , risultato finale 0-0, : gli highlights della partita, valida quale posticipo della 22giornata della Serie B.

Serie B - Palermo-Foggia 0-0 : niente gol nel deserto del Barbera : Due grandi assenti nel posticipo della 22ª giornata: il pubblico, che lascia deserti gli spalti del Barbera, e il gol che malgrado le ottime occasioni da una parte e dall'altra non ha voluto sapere di ...

Serie B : altro stop del Palermo - 0-0 contro il Foggia : Il Palermo non sa più vincere. Dopo le due sconfitte consecutive i rosanero non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro il Foggia e non riescono a sorpassare il Brescia in testa alla classifica. Al Renzo ...

Serie B - un super Brescia vola in testa - stesera tocca al Palermo. Grosso in bilico : Non è ancora completa, ma anche la 22esima giornata del campionato di Serie B regala emozioni e sorprese. Il terzo turno del girone di ritorno sarà ricordato per sempre per il grande spavento dopo lo ...

Serie B Palermo - Foschi adesso è un caso : Addirittura il rappresentante della cordata brittanica aveva annunciato a più fonti il [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT Tutto sul Palermo Classifica ...

Serie B - Palermo nel caos! Il neo presidente Richardson si dimette e licenzia Foschi... che non è al corrente di nulla : Il nuovo presidente Clive Richardson, che ha preso il posto di Enrico Zamparini da qualche settimana, ha annunciato le proprie dimissioni, come dichiarato dallo stesso a ForzaPalermo.it: " Sport ...

Serie B – Palermo nel caos! Il neo presidente Richardson si dimette e licenzia Foschi… che non è al corrente di nulla : Nuova grana dirigenziale per il Palermo: il neo presidente Clive Richardson si dimette e licenzia Rino Foschi, il responsabile dell’area tecnica è però impegnato in sede di mercato ed è all’oscuro di tutto Clamoroso quanto sta accadendo a Palermo nelle ultime ore. Il nuovo presidente Clive Richardson, che ha preso il posto di Enrico Zamparini da qualche settimana, ha annunciato le proprie dimissioni, come dichiarato dallo ...

Serie B - il Palermo : "Documenti a posto - manca solo un'integrazione" : -La capogruppo è la società Sport Capital Group Plc, quotata al NEX di Londra, che, in quanto società quotata, ha molteplici soci, la cui identità e percentuali di capitale detenuto sono disponibili ...

Serie B - il Palermo cade anche a Cremona. Si rialzano Cittadella e Perugia : ROMA - Dopo la sconfitta con la Salernitana, il Palermo perde, 2-0, anche a Cremona e ora rischia di dover cedere il primato in classifica in Serie B al Brescia, impegnato domenica in casa, ore 18, ...

Serie B : cade il Palermo con la Cremonese - torna a vincere il Perugia - bene il Cittadella : La sorpresa nella 21esima di Serie B arriva da Cremona, dove la squadra di Rastelli batte 2-0 la capolista Palermo con le reti di Arini e Migliore. Per i rosanero secondo stop di fila. Nelle altre due ...