Serie A Torino | per Parigini terapie e lavoro differenziato

Biglietti Torino-Udinese - come acquistare i tickets per la ventitreesima giornata di Serie A di calcio : Nuovo week-end di campionato per quanto riguarda la Serie A di calcio: va in scena la ventitreesima giornata, quarto turno del girone di ritorno. Allo Stadio Olimpico di Torino vanno in campo domenica 10 febbraio alle 15.00 i padroni di casa granata e l’Udinese. Match che sicuramente può risultare spettacolare con due squadre fisiche che non vorranno lasciare spazio agli avversari. Classifica che non fa paura ai padroni di casa, a caccia ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : guai per Torino e Spal : Squalificati Serie A – E’ andata in scena la 22^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Si ferma la Juventus, non il Napoli che ha accorciato dalla prima posizione. Nel frattempo sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, sono ben 10 i calciatori che salteranno la prossima partita: stiamo parlando di Nkoulou (Torino), Felipe (Spal), Duncan ...

Le strade di Torino in un thriller - così diventa dark nella Serie Non Mentire : Domenica 17 febbraio, in prima serata su Canale 5, al via la nuova serie "Non Mentire" che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La vicenda si svolge a Torino che, con le sue ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Venezia va sotto di 20 - poi espugna Pesaro. Brindisi corsara all’overtime - vincono Bologna e Torino : Pomeriggio particolarmente avvincente, quello della diciottesima giornata di Serie A 2018-2019. Bologna batte Avellino in uno scontro tra formazioni ancora in gioco in Europa, ma chi rischia davvero è Venezia, che rimonta 20 punti di svantaggio a Pesaro e poi vince di tre. Successo pesante di Brindisi a Sassari dopo un tempo supplementare, mentre Torino si aggiudica la sfida salvezza contro Reggio Emilia. SEGAFREDO VIRTUS Bologna-SIDIGAS ...

Basket - Serie A 2019 - 18a giornata : Venezia va sotto di 20 - poi espugna Pesaro. Brindisi corsara all’overtime - vincono Bologna e Torino : Pomeriggio particolarmente avvincente, quello della diciottesima giornata di Serie A 2018-2019. Bologna batte Avellino in uno scontro tra formazioni ancora in gioco in Europa, ma chi rischia davvero è Venezia, che rimonta 20 punti di svantaggio a Pesaro e poi vince di tre punti. Successo pesante di Brindisi a Sassari dopo un tempo supplementare, mentre Torino si aggiudica la sfida salvezza contro Reggio Emilia. SEGAFREDO VIRTUS Bologna-SIDIGAS ...

Risultati Serie A 22ª Giornata - Segno X nel calcio italiano : pari per Torino - Genoa e Fiorentina : Tris di pareggi fra Spal-Torino, Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina: i Risultati delle gare del pomeriggio della 22ª Giornata di Serie A Giornata davvero particolare la n°22 del calendario di Serie A:...

Risultati Serie A 22ª Giornata – Segno X nel calcio italiano : pari per Torino - Genoa e Fiorentina : Tris di pareggi fra Spal-Torino, Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina: i Risultati delle gare del pomeriggio della 22ª Giornata di Serie A Giornata davvero particolare la n°22 del calendario di Serie A: domina il Segno X! Escluso il 3-0 del Napoli sulla Sampdoria nel match del sabato pomeriggio, tutte le altre gare sono terminate in pareggio. Partendo da Empoli-Chievo (2-2) e Juventus-Parma (3-3) giocate ieri, la Giornata di oggi è ...

Serie A Spal - Semplici : «Peccato non aver vinto - Torino grande squadra» : FERRARA - Il pareggio contro il Torino , condito da una bella prestazione della squadra, ha soddisfatto il tecnico della Spal Leonardo Semplici . Fermare i granata, reduci da una striscia di vittorie ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Siamo rimasti in dieci ingiustamente» : FERRARA - Pareggiando a Ferrara contro la Spal , il Torino rallenata la sua corsa per l'Europa League. Il tecnico Walter Mazzarri ha esordito amaro ai microfoni di Sky Sport: 'Ho messo gli stessi uomini dell' Inter perché mi davano garanzie, per non fare brutte figure qui. Gli arbitri non ci hanno permesso di giocarla 11 contro 11 fino alla fine' . L'episodio chiave ...

Serie A : Spal-Torino finisce 0-0. Si complica la lotta per l'Europa in casa granata : Si è concluso a reti inviolate l'anticipo domenicale della ventiduesima giornatatra Spal e Torino. Una partita molto combattuta ma con poche emozioni da gol. granata che si ritrovano in 10 dal minuto 65' in seguito alla doppia ammonizione del difensore camerunese, Nicolas Nkolou. La squadra di casa, allenata da Leonardo Semplici, crea tanto ma spreca, mentre la squadra di Walter Mazzarri non si rende mai pericolosa. Se da una parte la squadra di ...

Serie A - Spal-Torino 0-0 nell'anticipo : Roma, 3 feb., askanews, - Spal e Toro si annullano nel lunch match della 22.ma giornata di Serie A. Al Mazza tra la squadra di Mazzarri e quella di Semplici finisce a reti inviolate, con i granata che ...

Serie A : Spal pareggia col Torino (0-0) : 14.25 Finisce pari (0-0) tra Spal e Torino,un punto che permette ad entrambe di muovere la classifica in chiave salvezza ed Europa League. Primo tempo spigoloso (ben quattro ammoniti), con le due squadre che in pratica si annullano a vicenda.Un'occasione per parte con Belotti (Viviano devia in angolo) e Fares (alto di poco).Ad inizio ripresa ci prova Izzo (fuori di poco). Espulso N'Koulou (65'). La Spal prova a forzare i tempi, Torino tutto ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote 22giornata : il Torino va a Ferrara per l'Europa : Pronostici Serie A: le quote e le Scommesse fissate per le partite programmate nella 22giornata del primo campionato, il 2 e 3 febbraio 2019.

Serie A Torino - Mazzarri : «Spal? Servirà una grandissima partita» : Torino - "Servirà una grandissima partita. La Spal è una squadra molto organizzata, dovremo fare attenzione sui calci piazzati dove sono particolarmente pericolosi, infatti molte delle loro reti ...