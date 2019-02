Sea Watch | tecnici dall' Olanda a Catania

Viminale : "Francia non vuole più migranti da Sea Watch" : Secondo il Viminale La Francia non vuole più accogliere i migranti della Sea Watch 3, sbarcata nel porto di Catania il 31 gennaio scorso e finita poi sotto sequestro. Fonti del ministero dell’Interno fanno sapere che Parigi "prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici" e "appoggerà l'Italia per chiedere rimpatri più efficaci a partire dal Senegal. Ora ci si aspetta che Parigi dimostri con i fatti la buona ...

Le ritorsioni tra Roma e Parigi : Air France verso lo stop a trattativa per Alitalia e no ai migranti Sea Watch. Salvini : 'Ridateci i 15 ... : L'Eliseo, dopo il richiamo dell'ambasciatore a Roma, fa dietrofront sull'accoglienza dei senegalesi sbarcati a Catania la settimana scorsa. La ministra Loiseau: 'La ricreazione è finita'. Di Maio: '...

Sea Watch - Salvini : chi governa la Francia ha idee confuse : Rivisondoli, L'Aquila,, 8 feb., askanews, - 'Faremo a meno della Francia, non dei francesi che sono un popolo stupendo. Evidentemente chi sta governando ha le idee un po' confuse'. Con queste parole ...

Dopo la crisi diplomatica la Francia cambia idea e rifiuta i migranti della Sea Watch : I migranti che si trovavano a bordo della Sea Watch 3, sbarcati in Italia, non verranno accolti dalla Francia, al contrario di quanto inizialmente annunciato dal governo francese. La decisione di Parigi, comunicata dal Viminale, sembra essere una conseguenza della crisi diplomatica tra i due Paesi Dopo l'incontro di Luigi Di Maio con i gilet gialli e il richiamo dell'ambasciatore francese a Roma.Continua a leggere

