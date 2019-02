Sciopero Trenitalia venerdì 8 febbraio | possibili disagi per i pendolari

Sciopero Trenitalia - 8 febbraio 'venerdì nero' per le ferrovie : orari e fasce di garanzia : Treni a rischio venerdì 8 febbraio 2019 per lo Sciopero indetto dal sindacato Orsa: la mobilitazione durerà 23 ore, fatta...

Sciopero Trenitalia 8 febbraio 2019 : orari e fasce di garanzia : Sciopero Trenitalia 8 febbraio 2019 : orari e fasce di garanzia Le agitazioni, indette dal sindacato Orsa, avranno inizio alle ore 3 del giorno 8 febbraio per concludersi alle ore 2 di sabato 9 febbraio . La circolazione delle Frecce dovrebbe risultare regolare, possibili disagi per i Regionali Parole chiave: ...

Sciopero treni : disagi per i passeggeri Trenitalia - si parte l'8 gennaio dalla Liguria : L'aggiornamento sullo Sciopero dei treni a gennaio 2019 riporta notevoli disagi per i passeggeri trenitalia, mentre quelli di Trenord e Italo NTV non risultano al momento coinvolti. In totale, sono 6 gli scioperi in calendario secondo quanto riportato dalla sezione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Le regioni soggette alle proteste del personale trenitalia sono: Liguria, Sicilia, Toscana, Piemonte, Valle ...