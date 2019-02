Sci alpino | Federica Brignone | “Bene la discesa | ma ora sono pronta al tutto o niente in

Sci alpino - Seconda Prova discesa Mondiali 2019 : Dominik Paris fa sul serio ed è primo! Ottimo anche Innerhofer : Dominik Paris ha messo nel mirino anche la discesa libera dei Mondiali di Are. Dopo l’oro in superG, l’altoatesino punta ad una storica doppietta e dopo la Seconda Prova odierna le possibilità di centrarla sono tante. In una Prova sprint per le difficili condizioni del meteo (forte nevicata) e con la partenza abbassata a quella del supergigante, Paris ha realizzato il miglior tempo 52’54, prendendosi la prima posizione. Alle ...

Sci alpino - a che ora inizia lo slalom della combinata femminile? Programma e come vederla in tv : Dopo una discesa libera valevole per la combinata femminile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019, che ha regalato spettacolo ed equilibrio, è tempo di passare allo slalom che andrà ad assegnare le medaglie di questa disciplina che premia le atlete più polivalenti. Si annuncia un grande duello tra Wendy Holdener e Petra Vlhova, rispettivamente quinta e ottava dopo la prima prova, con Ramona Siebenhofer che farà di tutto per tenere con i denti ...

Sci alpino - Combinata femminile Mondiali 2019 : Siebenhofer brilla in discesa - Federica Brignone in corsa per la medaglia! : Dopo un doppio spostamento di orario per colpa del meteo (inizialmente la gara era prevista alle ore 11.00, quindi posticipata alle ore 12.00, per essere poi disputata alle 11.30) si è disputata la discesa libera valida per la Combinata femminile dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are. Sotto una fitta nevicata (e con la partenza abbassata ancora una volta all’altezza del supergigante) abbiamo assistito al primo capitolo (lo slalom scatterà ...

LIVE Sci alpino - Seconda Prova discesa maschile Mondiali in DIRETTA : ultima rifinitura per Dominik Paris verso la gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda Prova della discesa maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). Si tratta davvero dell’ultimo test in vista della gara di domani, una rifinitura fondamentale per i velocisti che devono Provare traiettorie e passaggi della discesa. Fari puntati ovviamente in casa Italia su Dominik Paris e Christof Innerhofer, entrambi lontani nella prima Prova, dove comunque non hanno ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Mondiali 2019 in DIRETTA : Holdener stra-favorita - Federica Brignone ci prova per la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. Ad Are (Svezia) si assegna la terza medaglia, la seconda in campo femminile. Nella località scandinava andrà in scena una sfida tutto sommato aperta per le posizioni da podio, dopo la rinuncia di Mikaela Shiffrin. Tanti pretendenti alle medaglie: ne vedremo come sempre delle belle su un una posta, secondo gli esperti, non particolarmente ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (8 febbraio) : il nuovo programma - spostati gli orari della combinata femminile e della prova di discesa maschile : Ci sono novità relativamente alla combinata femminile e alla prova di discesa maschile, valide per i Mondiali 2019 di sci alpino ad Are (Svezia). La gara divisa in discesa e slalom ha mutato il proprio programma e vi è stato un slittamento rispetto a quanto previsto. La discesa, inizialmente programmata alle 11, partirà alle ore 12 mentre è confermato alle 16.15 lo slalom. Da registrare anche un piccolo cambiamento, come detto, per la prova ...

LIVE Sci alpino - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli orari delle gare di oggi e come vederle in tv e streaming : oggi, venerdì 8 febbraio, si assegnerà il terzo titolo iridato dello sci alpino: ad Are, in Svezia, sarà la volta della combinata alpina femminile. La manche di discesa libera partirà alle ore 11.00 e quella di slalom speciale alle ore 16.15 e concorreranno per la medaglia d’oro 35 atlete. Saranno tre le azzurre al via: partiranno in discesa libera Nicol Delago con il 10, Federica Brignone con il 13, e Marta Bassino con il 17. Ricordiamo ...

Sci alpino - Combinata femminile Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : I Mondiali di sci alpino ad Are tornano ad assegnare le medaglie. Domani è il giorno della Combinata femminile, una specialità che dirà proprio in Svezia il suo addio alla rassegna iridata, visto che verrà sostituita nelle prossime edizioni dal parallelo. Sarà anche una prima volta stagionale per la Combinata, che ormai davvero non si corre neanche più in Coppa del Mondo. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, RaiSport+HD ed Eurosport 1, ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (8 febbraio) : programma - orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara : Dopo lo splendido argento di Sofia Goggia nel supergigante, i Mondiali di sci alpino di Are 2019 assegnano un’altra medaglia al femminile: la combinata (discesa libera alle ore 11.00, slalom alle ore 14.30). Questa specialità, destinata a scomparire entro il 2021, eleggerà la sciatrice più polivalente. Due anni fa fu trionfo elvetico con Wendy Holdener davanti a Michelle Gisin. La svizzera saprà ripetersi, approfittando dell’assenza ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Combinata femminile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani, venerdì 8 febbraio, si assegnerà il terzo titolo iridato dello sci alpino: ad Are, in Svezia, sarà la volta della Combinata alpina femminile. La manche di discesa libera partirà alle ore 11.00 e quella di slalom speciale alle ore 16.15 e concorreranno per la medaglia d’oro 35 atlete. Saranno tre le azzurre al via: partiranno in discesa libera Nicol Delago con il 10, Federica Brignone con il 13, e Marta Bassino con il 17. Ricordiamo ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : Wendy Holdener favorita nella combinata. Brignone e Bassino a caccia di una medaglia : I Mondiali di sci alpino ad Are tornano ad assegnare le medaglie. Domani è il giorno della combinata femminile, una specialità che dirà proprio in Svezia il suo addio alla rassegna iridata, visto che verrà sostituita nelle prossime edizioni dal parallelo. Sarà anche una prima volta stagionale per la combinata, che ormai davvero non si corre neanche più in Coppa del Mondo. La super favorita della vigilia mondiale non sarà al cancelletto di ...