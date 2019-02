ilnapolista

: Sarri: «Gonzalo perfetto per affiancare Hazard, noi non siamo da titolo» - napolista : Sarri: «Gonzalo perfetto per affiancare Hazard, noi non siamo da titolo» - infoitsport : Chelsea, Kanté su Higuain: 'Gonzalo sa come Sarri vuole giocare' -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Maurizioha di che sorridere: Ha voluto fortemente Higuain e il Pipita, alla seconda presenza da titolare, lo ha ripagato con una doppietta. Della presenza di Higuain sembra aver tratto giovamento anche, il cui futuro potrebbe pero’ essere lontano da Londra. «Penso chesia un grande giocatore. Ha fatto benissimo dovunque e’ stato, Madrid, Napoli. Magari non ha fatto cosi’ bene al Milan ma e’ un grande giocatore ed e’per. E’ importante per noi che sia cosi’ determinato, ha avuto un ottimo impatto. Parlo ogni giorno con Eden ma della sua posizione in campo. Saro’ felicissimo se vorra’ rimanere perche’ e’ il migliore in Europa. Ma tocca a lui decidere. Io voglio vederlo felice».Domenica c’è Guardiola Domenica, intanto, c’e’ la sfida contro il Manchester ...