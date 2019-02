Sardegna | nel circolo privato una bisca clandestina e un market della droga

BPER in pole nel FTSE MIB dopo acquisto Unipol Banca e Banco Sardegna : Effervescente BPER , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,57%. A dare linfa alle azioni dell'istituto modenese sono importanti operazioni strategiche annunciate dalla Banca prima ...

Sardegna - cocaina e un chilo di marijuana nell'auto : arrestati due fratelli : Un’auto carica di droga: un chilo di marijuana pronta per essere spacciata. Mezz'etto di cocaina di ottima qualità. Una cinquantina di grammi di hashish. 48 semi di canapa indiana, due bilancini di precisione, telefoni cellulari e anche soldi in contanti: circa 500 euro ottenuti – secondo gli uomini della Guardia di Finanza – dallo spaccio della droga. In manette, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, son finiti due ...

Due donne intossicate nel Sud Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 4 FEB - Un'anziana di circa 80 anni e la sua badante di 30 sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Marino di Cagliari per intossicazione da monossido di carbonio. Le due, ...

Sardegna : torturata per toglierle un anello al dito nella scuola della Marina : A partire dalla giornata di oggi la Marina militare ha avviato le indagini che permetteranno di far luce sulla triste vicenda che ha colpito una giovane ragazza arruolata presso la scuola Sottoufficiali de La Maddalena. Al centro dell'inchiesta vi sarebbe un’accusa di presunto “nonnismo” emanata da un’allieva di origini pugliesi imbarcata tutt'oggi presso la nave scuola Amerigo Vespucci. La Marina Militare, al termine delle indagini, agirà con ...

Allerta Meteo Sardegna : temporali e piogge intense - criticità gialla nel nord-ovest : La protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un Allerta Meteo con criticità ordinaria per rischio idrogeologico e idraulico: l’avviso, valido fino alla mezzanotte di domani riguarda la parte nord-occidentale dell’Isola. L’Allerta gialla per possibili temporali e piogge intense si riferisce, in particolare, ai bacini del Logudoro, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso, tra le province di Sassari e Oristano. L'articolo ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità gialla nel Logudoro : Le piogge in arrivo nel quadrante nord occidentale della Sardegna hanno fatto scattare un nuovo Allerta della protezione Civile regionale. E’ stato emanato un avviso di criticità ordinaria per rischio idraulico, di codice giallo, sul bacino del Logudoro, tra il Marghine e il Sassarese, per tutta la giornata di giovedì 31 gennaio. Previsti forti rovesci e temporali. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità gialla nel Logudoro sembra ...

Neve abbondante a Siena e in Toscana - bufera di Maestrale con vento a 100km/h in Sardegna : la Tempesta dei Giorni della Merla entra nel vivo [LIVE] : 1/57 Siena ...

Maltempo Sardegna : -8°C nel Nuorese - strade ghiacciate : La Polizia Stradale segnala temperature sotto zero, fino -8°C, e strade ghiacciate nel Nuorese. Sulla SS389 var Nuoro-Lanusei, gli operatori Anas hanno provveduto allo spargimento del sale ma si segnalano tratti ghiacciati soprattutto in corrispondenza dei cavalcavia. Sulla SS128 da Sorgono a Gavoi, al valico Sisca de sa mela e San Pietro, la strada è ghiacciata. L'articolo Maltempo Sardegna: -8°C nel Nuorese, strade ghiacciate sembra essere il ...

Sardegna - Olbia : muore annegato nell’auto finita dentro il canale : Una tragedia nata da una fatalità. L’auto guidata da Giacomo Rosati, 80 anni, noto commercialista di Olbia ma nato a San Benedetto del Tronto, è infatti finita ruote all’aria nel canale San Nicola. Non lasciando scampo all’uomo, che sarebbe morto per annegamento. E pensare che l’abitazione del commercialista si trovava a poco più di cento metri da quella maledetta stradina buia che – sicuramente per errore – l’uomo ha imboccato. Quel tratto ...

Giro di vite sugli affitti in nero - oltre 1milione e mezzo di euro evasi nel Nord Sardegna : Sono stati 142 i controlli. Nel corso del 2018, i reparti dipendenti dal comando provinciale di Sassari hanno portato a termine un'energica e costante attività di contrasto all' evasione fiscale nel ...

Sardegna : arrestato il marito della donna trovata morta in spiaggia nell'ottobre scorso : Alla fine le certosine indagini della Polizia sono state ripagate. Perché oggi gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Oristano hanno arrestato – con la pesante accusa di omicidio – Giovanni Perria, 78 anni, originario di Narbolia. marito di Brigitte Louise Pazdernik, la 76 enne originaria della Germania, scomparsa dalla sua abitazione di Narbolia, in provincia di Oristano, la notte del 10 ottobre 2018 e ritrovata senza vita tre giorni ...

Maltempo - depressione nel mar Tirreno : forti nevicate fino in collina su Sicilia e Sardegna : [flowplayer id="146699"] Un vasto vortice ciclonico sviluppatosi nel mar Tirreno, con pressione sprofondata sin sotto i 980hpa, sta coinvolgendo gran pare del centro-sud ed in particolar modo i...

Forti raffiche di vento : numerosi interventi nel Grossetano - disagi nei collegamenti con la Sardegna : numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte vento oggi in provincia di Grosseto: una squadra è intervenuta anche per la neve su alberi e rami pericolanti. Una pianta è caduta sulla sede stradale sulla SP135 località Prato della Contessa, mentre sulla SP6 in via Fratelli Rosselli a Santa Fiora un abete di circa 20 metri si è piegato pericolosamente sopra una casa. Si segnalano altri interventi simili per piante e rami pericolanti a ...