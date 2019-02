Sanremo | Salini | Altro che sovranista | è un festival pluralista Grandissima

Sanremo - Salini : ottimo risultato ascolti : 11.04 "Siamo molto, molto soddisfatti: il grande risultato di ascolti premia l' ottimo lavoro della Rai per un bellissimo Festival. Andiamo avanti così". E' il commento a caldo dell'amministratore delegato Rai Salini , dopo la prima serata di Sanremo . La prima serata del Festival di Sanremo 2019, il secondo targato Claudio Baglioni, è stata seguita in media su Rai1 da 10 milioni 86 mila telespettatori, con il 49,5% di share.

Sanremo : Salini - clima di piena collaborazione con Baglioni : E' inutile continuare a fare i buonisti, prendiamo tutte le miserie del mondo, dobbiamo accogliere, c'è spazio per tutti. Perché siccome è dimostrato dai fatti, queste persone che sono come noi, che ...

Sanremo 2019 - l’AD Rai Salini frena la De Santis : «Lavoriamo con Baglioni per un Festival di qualità» : Fabrizio Salini Fabrizio Salini getta acqua sul fuoco. Anzi, sul Festival di Sanremo. Nelle ore in cui divampano le polemiche attorno alle dichiarazioni sul tema migranti rese da Claudio Baglioni alla presentazione della kermesse 2019, l’AD Rai è intervenuto per smorzare i toni con parole istituzionali e concilianti. Il suo messaggio – che riportiamo di seguito – è arrivato poco dopo le esternazioni piccate rilasciate dalla ...