Sanremo | Ornella Vanoni e il bacio con Patty Pravo che infrangerebbe il regolamento

Sanremo 2019 - le pagelle di Giuseppe Candala : Ornella Vanoni superstar - Bisio-Baglioni-Raffaele deludenti : Via, anche la terza puntata è superata. Con altre dodici esibizioni e molti ospiti: da Rovazzi alla Amoroso, da Venditti a Serena Rossi. E il trio di conduttori come se l’è cavata? Ornella Vanoni VOTO 10 E’ la star della serata, imita la Raffaele che imita la Vanoni. Fa la sua parodia e si mostra campionessa di autoironia. Sfugge alle regole, saluta la sua amica Patty Pravo e incontenibile lancia un messaggio alla Rai: “Volevo ...

Sanremo 2019 - Ornella Vanoni show al Festival : “Sono qui ‘a gratis’ - ma che non diventi un’abitudine”. Poi la parolaccia : Nella terza serata del Festival di Sanremo, su Rai1, Virginia Raffaele ha condiviso il palco con Ornella Vanoni tra battute, risate, dialoghi in stereofonia (con Raffaelel che imitava Vanoni e Vanoni che faceva il verso a se stessa) e dichiarazioni politically uncorrect. “Sono venuta ‘a gratis'” ha detto a un certo punto la cantante, “ma che non diventi un’abitudine”. Video Rai L'articolo Sanremo 2019, Ornella ...

Sanremo - la lezione di Ornella Vanoni : Entra in scena senza aspettare di essere chiamata, parla a ruota libera e dice parolacce dal palco di Sanremo. Ornella Vanoni ironica e soprattutto autoironica, in pochi minuti risveglia l’Ariston arrivando a parodiare se stessa meglio di quanto faccia Virginia Raffaele. La Vanoni vive il palco dell’Ariston come se si trattasse del salotto di casa sua: incontenibile ed ingestibile, non ha filtri neppure quando si rivolge alla dirigenza Rai ...

