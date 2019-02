Sanremo | la doppia imitazione Vanoni Pravo della Raffaele fa impazzire i social

Blastingnews

(Di venerdì 8 febbraio 2019) La terza puntata del Festival diè stata caratterizzata dall'arrivo di numerosi ospiti d'eccezione rigorosamente made in Italy. Uno dei momenti più divertenti di ieri è stata la gag di Ornellae VirginiaOrnella, appena salita sul palco dell'Ariston, ha bacchettato in modo ironico la sua imitatrice: "Virginia mi hai reso la vita un inferno. Mi hai fatto passare per una rimbambita ed una maniaca sessuale". Secondo la, infatti, l'fatta dalladurante la kermesse targata Conti-De Filippi è stata troppo esagerata. Ad un certo punto l'artista si è perfino fatta scappare una parolaccia in mondovisione e quando la comica ha cercato di darle una spiegazione, lal'ha giocosamente intimata di stare zitta. Per tutto il tempo, insomma, le due artiste hanno giocato a prendersi in giro a vicenda. Addirittura Virginia ha definito la ...