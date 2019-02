Sanremo | il blitz di Fausto Leali | Il Festival è truccato

Sanremo - il blitz per far saltare il Festival. Clamoroso retroscena : il piano nella chat segreta : Assalto all'Ariston, sabotare il Festival di Sanremo che inizia martedì prossimo. Non è una suggestione ma un piano "para-militare" degli autisti Ncc che contano di "utilizzare" Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Il Corriere della Sera riferisce i contenuti della chat segreta in cu

Vieni da Me - il blitz di Caterina Balivo : chi spedisce al Festival di Sanremo di Baglioni : Durante l’ultima puntata di Vieni da me Francesco Facchinetti, in collegamento con la conduttrice Caterina Balivo, ha rivelato che per la quarta volta sarà l’inviato del programma dal teatro Ariston. In occasione del Festival di Sanremo, giunto alla sua 69° edizione, l’ex dj e attuale manager, in co