Sanremo | Francesco Renga confessa | ha un nuovo amore dopo Ambra

Francesco Renga a Sanremo 2019 : il nuovo amore e il paragone con Ambra : Francesco Renga a Sanremo 2019: il cantante parla della sua nuova compagna e della canzone che ha scelto di dedicarle La canzone che Francesco Renga ha scelto di portare al Festival di Sanremo quest’anno parla di un amore maturo, più consapevole delle grandi passioni, ma profondo e sincero. Parti dei versi del suo singolo, ha […] L'articolo Francesco Renga a Sanremo 2019: il nuovo amore e il paragone con Ambra proviene da Gossip e Tv.

Sanremo - dramma Francesco Renga : «Papà ha l'Alzheimer - parla solo di mamma» : «Ho scritto Aspetto che torni (qui il testo della canzone) in una notte. In questo testo, semplice, ci sono tutti gli elementi della poetica che ho scritto in questi anni. Ci sono le...

Sanremo 2019 : Francesco Renga - la canzone per Diana e la vita dopo Ambra : Ambra Angiolini e Francesco Renga, fotostoriaAmbra Angiolini e Francesco Renga, fotostoriaAmbra Angiolini e Francesco Renga, fotostoriaAmbra Angiolini e Francesco Renga, fotostoriaAmbra Angiolini e Francesco Renga, fotostoriaAmbra Angiolini e Francesco Renga, fotostoriaAmbra Angiolini e Francesco Renga, fotostoriaAmbra Angiolini e Francesco Renga, fotostoriaQuel che lascia un grande amore, la leggerezza di un nuovo. Francesco Renga, tagliato il ...

Sanremo - Francesco Renga e la frecciata micidiale ad Ambra : "Il mio nuovo amore..." : Francesco Renga parla del suo brano sanremese in una intervista a Leggo. "È una canzone che racconta l’uomo che sono oggi, la fotografia di un cinquantenne con due figli adolescenti che da tre anni vive una vita diversa, un amore nuovo e una consapevolezza matura", dice l'artista bresciano, ex di Am

Sanremo 2019 - Francesco Renga : "Mio padre ha quasi 90 anni e ha l'Alzheimer e ogni volta che vado da lui - mi parla di mia madre..." : Francesco Renga, uno dei cantanti in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, è intervenuto in diretta durante la puntata odierna di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo, sempre in onda su Rai 1.Il cantautore bresciano, intervistato dall'inviato Francesco Facchinetti, ha parlato della canzone che ha deciso di portare in gara quest'anno, Aspetto che torni. parlando del brano, Renga lo considera ...

Francesco Renga dall’attico di Monina a Sanremo (video) - i 50 anni dall’addio ad Ambra al dolore per la mamma Iolanda : Tra i veterani del Festival, Francesco Renga dall'attico di Monina a Sanremo racconta all'amico Michele tra chiacchiere leggere sull'aspetto fisico e confessioni profonde sulla sua vita il contesto in cui ha maturato la volontà di portare all'Ariston un brano come Aspetto che torni. L'eterno ragazzo Renga è ormai un cinquantenne, anche se nessuno lo direbbe. Lo stesso cantautore ci scherza su, sa di poter contare su un aspetto fisico che non ...

Sanremo 2019 - Francesco Baccini : «È il festival di Sanrap ma senza più rabbia» : Il festival di Sanrap. Sarà un'impressione, ma la vera invasione quest'anno a Sanremo è quella dei rapper! Dev'essere come per la temperatura quando c'è umido: reale ce ne sono 5, percepiti 200 perché ...

Sanremo 2019 - Francesco Vezzoli : «Ma chi l’ha detto che le canzoni debbano essere impegnate?» : Sanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima seraSanremo 2019: i top e flop della prima sera«Se c’è una cosa che è mancata alla prima serata del Festival di Sanremo è stata la tensione ...

Il video ufficiale di Aspetto che Torni di Francesco Renga anticipa il nuovo album in uscita dopo Sanremo : La prima performance sul palco dell'Ariston, complice qualche problema di audio e la comprensibile emozione, non è andata benissimo ma il video ufficiale di Aspetto che Torni di Francesco Renga, disponibile online dal 6 febbraio insieme alla traccia in streaming e download, permette di apprezzare meglio questo brano che mostra una maturità maggiore del cantautore rispetto ai suoi ultimi progetti dallo stile piuttosto "giovanilista". Renga ...

A Sanremo Virginia Raffaele sacrificata alla conduzione e il ritorno dell’adorato Pierfrancesco Favino non funzionano (video) : Freddo, pasticciato, fuori contesto: il momento di Virginia Raffaele e Pierfrancesco Favino doveva essere il culmine dell'intrattenimento della prima serata dal Festival di Sanremo 2019 di martedì 5 febbraio, ma qualcosa non ha funzionato. Con la necessità di far esibire 24 cantanti in una sola sera, inevitabilmente lo spazio riservato agli ospiti è stato ridotto all'osso, ma per il ritorno dell'adorato (dal pubblico, dalla critica, ...

Sanremo 2019 - Pierfrancesco Favino ospite non rende un buon servizio ai successori... : L'esibizione di Pierfrancesco Favino, ospite del Festival di Sanremo 2019. ...

Avvio fiacco per Francesco Renga a Sanremo 2019 in Aspetto che torni - troppa emozione o problemi audio? (video) : Si apre la nuova edizione del Festival con la prima esibizione di Francesco Renga a Sanremo 2019 che di certo non ha soddisfatto le aspettative, viste le ben note doti vocali dell'artista di Brescia. Primo artista in gara, evidentemente emozionato, Francesco Renga ha forse patito i problemi audio che hanno avuto anche gli artisti che hanno presentato la loro canzone dopo Aspetto che torni (qui il testo del brano). La carica emozionale è ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Pierfrancesco Favino torna sul palco dell’Ariston : perché non resta? – FOTO E VIDEO : Alle 20.47 va in onda la sigla dell’eurovisione. Il segnale è chiaro: Sanremo 2019 è iniziato. “Voglio andar viaaa“, cantano Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sopra a una pedana. Lo penseranno pure alcuni telespettatori? Forse. Poi il trio scende la scalinata in religioso silenzio e l’emozione è palpabile. Le prime parole sono del dittatore Baglioni: “Ho il piacere e ...

Pierfrancesco Favino diventa Freddie Mercury a Sanremo 2019 : video : Pierfrancesco Favino è stato tra gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2019 martedì 5 febbraio su Rai 1. Pierfrancesco Favino diventa Freddie Mercury a Sanremo 2019 Dopo aver presentato la scorsa edizione del Festival, Pierfrancesco Favino è tornato quest’anno come ospite durante il primo appuntamento con Sanremo 2019. L’attore è stato protagonista di un segmento insieme a Virginia Raffaele in cui i due hanno ...