Sanremo da Pecora | la Lega batte i 5 Stelle

Sanremo da Pecora - cantano i politici : trionfa il leghista Siri - flop M5s. Fi e Pd? Non basta nemmeno il Nazareno canoro : Cambia la cornice, non sembra cambiare il risultato. Almeno per la Lega. Dai palazzi di Montecitorio e Palazzo Madama, fino agli studi romani di Rai Radio1, a “Sanremo da Pecora“, l’unico festival canoro dove a sfidarsi è la politica, da destra a sinistra, è ancora il partito di Matteo Salvini a “trionfare”. Merito dell’exploit del sottosegretario Armando Siri che ha sorpreso tutti con la sua esibizione, dagli ...