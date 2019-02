ilfattoquotidiano

: Armando Siri vi aspetta alle ore 13.30, su Radio1 per la sfida del Sanremo dei Politici nel programma “Un Giorno d… - LegaSalvini : Armando Siri vi aspetta alle ore 13.30, su Radio1 per la sfida del Sanremo dei Politici nel programma “Un Giorno d… - MPenikas : FQ: Sanremo da Pecora, cantano i politici: trionfa il leghista Siri, flop M5s. Fi e Pd? Non basta nemmeno il Nazar… - TutteLeNotizie : Sanremo da Pecora, cantano i politici: trionfa il leghista Siri, flop M5s. Fi e Pd? Non… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Cambia la cornice, non sembra cambiare il risultato. Almeno per la Lega. Dai palazzi di Montecitorio e Palazzo Madama, fino agli studi romani di Rai Radio1, a “da“, l’unico festival canoro dove a sfidarsi è la politica, da destra a sinistra, è ancora il partito di Matteo Salvini a “re”. Merito dell’exploit del sottosegretario Armandoche ha sorpreso tutti con la sua esibizione, dagli stessi colleghi alla giuria composta da Massimo Giletti, Carlo Conti e da una ‘rappresentante del popolo’ (in realtà una signora del pubblico che ha sostituito l’assente Massimiliano Fuksas).Tra una sviolinata del sindaco di Firenze Dario Nardella (protagonista dell’orchestra insieme al forzista Francesco Paolo Sisto alle tastiere) e l’ironia dei conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, a sfidarsi nella ...