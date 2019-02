Sanremo 2019 | toto vincitore | è corsa a quattro tra Ultimo | Cristicchi | Irama e Bertè

Sanremo 2019 - Luigi Di Maio umiliato dai gilet gialli all'Ariston : "Devi starci lontano" : L'ultima umiliazione per Luigi Di Maio arriva direttamente da Sanremo, fuori dal teatro Ariston dove si sta svolgendo il Festival della canzone italiana. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 febbraio, si è presentata infatti una delegazione dei gilet gialli francesi, che affermano di non riconoscersi i

Sanremo 2019. IL PAGELLONE DEI LOOK (seconda serata). Solo due abiti per Virginia Raffaele - che non decolla. Fra tanto bianco e nero la rossa Vanoni infiamma l’Ariston. Che eleganza Serena Rossi.! : La terza serata del Festival è a tutti gli effetti la consacrazione di un Sanremo che ha il sapore un po’ retrò di un film in bianco e nero. Il dress code per partecipare alla kermesse sembra essere ormai il black&white. E infatti i tre conduttori hanno aperto la serata, elegantissimi, in completo giacca e pantaloni di velluto scuro Claudio Baglioni e Claudio Bisio, in abito lungo bianco con taglio imperiale e foulard intorno al collo ...

Scaletta quinta serata Sanremo 2019 e favoriti finale del 9/2 : Scaletta quinta serata Sanremo 2019 e favoriti finale del 9/2 Sabato 9 febbraio andrà in onda il gran finale della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Il super ospite della serata sarà Eros Ramazzotti, accompagnato per l’occasione dal portoricano Luis Fonsi. Durante la serata finale del Festival si esibiranno tutti i ventiquattro concorrenti di questa edizione. La Scaletta prevede, in quest’ordine, ...

Scaletta Sanremo 2019 quarta serata : duetti dei cantanti e ospiti : (foto: Venturelli/Getty Images) Abolita la serata delle cover, la quarta puntata della 69esima edizione del Festival di Sanremo è dedicata ai duetti, dove gli artisti in gara riproporranno il loro brano con un ospite. Potrete seguire il festival dalle 20:30 su Rai1 o sul sito di RaiPlay in diretta streaming. Siccome la serata sarà molto ricca (si esibiranno tutti e 24 gli artisti), l’unico ospite annunciato sarà Luciano Ligabue. Le vere ...

Sanremo 2019 - le pagelle ai look della terza serata : Alessanda Amoroso con due ali di piume nere - Serena Rossi sfoggia il miglior abito del Festival (per ora) : Alessandra Amoroso: 8 – Tanta grinta, un po’ di lacrimuccia facile ma soprattutto una lezione di stile. La cantante salentina si è presentata infatti con un bolerino nero dalle maxi spalle di piume nere, che sembravano due ali. Pantalone fasciante nero a vita altissima, pump di vernice nera e un carré che lasciava ben intravedere i preziosi orecchini di brillanti in pendant con l’anello. Un look super scenografico, a metà tra ...

Sanremo 2019 - Baglioni : "Da ragazzo ero l'unico che non si faceva il 'cannoncino'" : Il direttore artistico del Festival risponde così alla questione sollevata da Striscia sulla canzone di Achille Lauro che...

Sanremo 2019 - Quarta Serata con i duetti : la scaletta con ospiti e cantanti in gara : Questa sera a Sanremo i 24 cantanti big in gara si esibiranno in coppia nei duetti. Unico super ospite d'eccezione della Quarta Serata del Festival di Sanremo sarà Ligabue.

Chi sono i membri della giuria d’onore di Sanremo 2019 - solo attori e registi estranei alla musica? : È ufficiale: ecco i nomi dei membri della giuria d'onore di Sanremo 2019. La lista è stata divulgata nel corso della conferenza stampa di presentazione, a cui erano presenti il Direttore Artistico del Festival, Claudio Baglioni, insieme a Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Da quanto si apprende, la giuria è presieduta da Mauro Pagani, già direttore artistico, musicale e direttore d'orchestra del Festival. Ma chi sono gli otto membri della ...

Sanremo 2019 - vestiti e look della quarta serata del festival : I look scelti dai cantanti nel penultimo appuntamento della kermesse dedicato ai duetti con grandi ospiti

Sanremo 2019 - cosa sta accadendo all’Ariston? Tra fatti e “si dice che…” : Arisa sarebbe molto agitata - per un preciso motivo : Ormai ci siamo quasi, la quarta puntata proporrà addirittura ventiquattro duetti riducendo, o praticamente, eliminando le parti dedicate allo spettacolo. Mentre impazza il totovincitore, mentre si pensa a chi guiderà il Festival nel 2020 continuano le indiscrezioni. Vere o false? Ma sopattutto è un FATTO o SI dice? Il FATTO che Arisa sia una delle più belle voci della canzone italiana non è in discussione. A Sanremo, dove è in gara con “Mi ...

Sanremo 2019 : ironia social per Alessandra Amoroso : Il bolero peloso di Alessandra Amoroso scatena l'ironia social al Festival di Sanremo 2019 . La cantante, che è stata ieri sera ospite sul palco dell' Ariston per celebrare i suoi primi 10 anni di ...

Sanremo 2019 - duetti dei cantanti - ospiti e scaletta quarta serata : (foto: Venturelli/Getty Images) Abolita la serata delle cover, la quarta puntata della 69esima edizione del Festival di Sanremo è dedicata ai duetti, dove gli artisti in gara riproporranno il loro brano con un ospite. Potrete seguire il festival dalle 20:30 su Rai1 o sul sito di RaiPlay in diretta streaming. Siccome la serata sarà molto ricca (si esibiranno tutti e 24 gli artisti), l’unico ospite annunciato sarà Luciano Ligabue. Le vere ...

#Sanremo2019 è Sanremo #4 – Gli ascolti della terza serata e le dichiarazioni della conferenza stampa. : Perché Sanremo è Sanremo, no?. Il brano scritto e cantato da Maurizio Lauzi e divenuto colonna sonora ufficiosa dei Festival della Canzone Italiana dal 1995 ad oggi parte dall’assunto fondamentale per cui noi italiani non sappiamo rinunciare al chiacchiericcio che ronza intorno alla più importante kermesse canora d’Italia. Sulle pagine di UnDueTre.com vi riportiamo i rumors che trapelano dalla cittadina ligure, giorno per giorno, ora ...

Sanremo 2019 - con Motta sul palco c’è Nada. Dopo i successi al Festival (e non solo) disse : Cantavo - uscivo dal palcoscenico - vomitavo e rientravo” : Se chiami Nada solo per un duetto, vuol dire che in gara a Sanremo 2019 ci deve essere musica davvero di alto livello. Nada (Malanina), classe ’53, livornese, nome proprio suggerito dalla zingara che lesse la mano a mamma, a nemmeno 16 anni proprio al Festival sente un po’ di spifferi nel cuore. Franco Migliacci e Claudio Mattone le regalano Ma che freddo fa, e dal 1969 il mondo per lei non è più lo stesso. Nel 1971 vittoria a Sanremo in coppia ...