Sanremo 2019 | terza serata nel segno di Ornella Vanoni e Serena Rossi

Sanremo 2019 - la diretta della terza serata. Le emozioni arrivano dal passato : La serata del Festival raccontata minuto per minuto: dalla simpatia di Ornella Vanoni alla commozione per il ricordo di Mia Martini. Baglioni-Bisio-Raffaele più sciolti

Sanremo 2019 classifica terza serata : Irama e Ultimo favoriti - i voti della stampa : Zona blu classifica Sanremo 2019 : i migliori della terza serata La classifica della terza serata di Sanremo 2019 conferma quanto già emerso, almeno per la maggior parte dei cantanti, nella prima puntata, in cui a votare fu la giuria demoscopica. Tra i favoriti ssimi infatti troviamo ancora una volta Irama con La ragazza dal cuore di […] L'articolo Sanremo 2019 classifica terza serata : Irama e Ultimo favoriti , i voti della stampa proviene da ...

Serena Rossi in lacrime a Sanremo 2019 chiede scusa a Mia Martini : Serena Rossi al Festival di Sanremo 2019: le parole per Mia Martini Serena Rossi ha omaggiato Mia Martini al Festival di Sanremo 2019. L’attrice è stata invitata da Claudio Baglioni per promuovere il nuovo film tv sulla vita della sorella di Loredana Bertè. La Rossi ha cantato in coppia con Baglioni la celebre Almeno tu […] L'articolo Serena Rossi in lacrime a Sanremo 2019 chiede scusa a Mia Martini proviene da Gossip e Tv.