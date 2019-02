Sanremo 2019 | quarta serata in diretta | pubblico in piedi per il duetto Bertè-Grandi

Sanremo 2019 diretta duetti : Motta-Nada miglior duetto tra i fischi - Ligabue incoronato re dell'Ariston : È quello di Motta e Nada il miglior duetto, premiato alla fine della quarta serata del Festival di Sanremo, l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. "Dov'è...

Sanremo 2019 - le pagelle look : Virginia finalmente è sì. Tatangelo-Syria sorpresa della serata : Siamo quasi agli sgoccioli: dopo i look un po' sui generis delle prime serate sembra che il quarto appuntamento con Sanremo sia all'insegna del glitter. Perfino Baglioni (in versione...

Sanremo 2019 - Motta vince la serata dei duetti : Appartiene a Motta il miglior duetto del Festival di Sanremo 2019. Nella quarta serata della kermesse, il cantante è stato premiato per la rivisitazione del suo brano sanremese, Dov’è l’Italia, fatta con Nada. A decretare il verdetto, contestato in teatro con qualche fischio di disapprovazione, la giuria d’Onore entrata in azione all’Ariston. Il duetto di Motta con Nada è stato giudicato il migliore tra i ventiquattro ...

Il duetto di Simone Cristicchi ed Ermal Meta è il migliore di Sanremo 2019 ma vince Motta a sorpresa (video) : Il loro potere è quello di trasformare in canzoni pensieri sinceri; ad accomunare Simone Cristicchi ed Ermal Meta è la scrittura che privilegia la poesia e l'umanità, lo ricordano i presentatori del Festival di Sanremo 2019 nell'annunciare uno dei duetti più attesi di questa edizione del Festival di Sanremo. Simone Cristicchi sceglie Ermal Meta per la serata dei duetti e con lui canta Abbi cura di me. Meta ricambia il favore dello scorso ...

Sanremo 2019 : che fine hanno fatto i Sottotono? : Sottotono: i brani che ricorderemo Sottotono: i brani che ricorderemo Sottotono: i brani che ricorderemo Sottotono: i brani che ricorderemo Sottotono: i brani che ricorderemo Sottotono: i brani che ricorderemo Sottotono: i brani che ricorderemo Sottotono: i brani che ricorderemo Sottotono: i brani che ricorderemo La loro ultima volta all’Ariston risale a diciotto anni fa. Era il 2001, infatti, quando Tormento e Big Fish, meglio conosciuti ...

Sanremo 2019 - le pagelle della quarta serata : bene Arisa e Mahmood. Molto meno bene Renga e Patty Pravo : Federica Carta – Shade e Cristina D’Avena. La D’Avena deve avere una bacchetta magica per modulare la voce “effetto cartone animato”. Il pezzo resta un prodotto per i giovanissimi: come sigla di un Kiss me Licia versione 2018, chissà. Certo, se Cristina avesse sfoderato un medley dei suoi c’è da scommettere che al pubblico (soprattutto a quello dei social: “Cristina non si discute, si ama”, si ...

Sanremo 2019 - Baglioni ricorda le vittime del ponte Morandi : Da Sanremo a Genova per ricordare le vittime del ponte Morandi nel giorno in cui sono iniziate le procedure di abbattimento, a sei mesi da quell'assurdo crollo che ha segnato tutto il Paese. "La Liguria, se la guardate sulla carta geografica, ha una forma. E' lunga, sottile, ricurva... è la forma di un ponte": inizia così l'omaggio di Claudio Baglioni, da solo sul palco, senza un segno di riconoscimento, senza simboli, senza ...

Sanremo 2019 - quarta serata in diretta : pubblico in piedi per il duetto Bertè-Grandi (video) : quarta serata del Festival di Sanremo 2019 e nuovo appuntamento su DavideMaggio.it con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco del Teatro Ariston. Sanremo 2019: la diretta minuto per minuto della quarta serata di venerdì 8 febbraio 20.52: Anche la quarta serata si apre ballando e cantando. Dalla scala arriva Claudio Baglioni sulle note della sua Acqua dalla luna. Con “Acqua ...

Programmi TV di stasera - sabato 9 febbraio 2019. Sanremo e non solo : Kubo e la spada magica Rai1, ore 20.45: 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo - Serata Finale Ultimo appuntamento in compagnia di Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Nel corso della serata i 24 Campioni ripropongono il loro brano in versione originale e a decidere è un mix tra televoto (50%), sala stampa (30%) ed esperti (20%). I primi tre classificati andranno al giudizio finale per la proclamazione del vincitore. Tra ...

