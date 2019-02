Sanremo 2019 | Loredana Bertè regina del Festival a 68 anni | Adesso mi è rimasto un

Sanremo 2019 - con Paola Turci c’è Beppe Fiorello : ecco le 5 interpretazioni che l’attore non ha ancora fatto e che aspettiamo : Beppe Fiorello è un attore amatissimo dal pubblico italiano. Protagonista di molte fiction made in RaiUno, è stato Domenico Modugno, Joe Petrosino, Valentino Mazzola, Tonino Barone e tanti altri. Molti anche i film per il grande schermo nei quali Beppe ha recitato. Dice di dovere tutto a suo padre (e qualcosa anche a suo fratello, Fiorello): “Di mio padre non soltanto ho perduto il confronto da adulto ad adulto, ma anche quello da padre a ...

Sanremo 2019 - ascolti tv : oltre 9 milioni di telespettatori per la terza serata : ascolti tv, Sanremo 2019 la terza serata non delude Per la serata fino a questo momento più brillante e divertente sono stati 9 milioni 409 mila, pari al 46.7% di share, gli spettatori di Sanremo 2019. Su Rai1 tengono in pratica gli ascolti rispetto al secondo giorno del Festival guidato da Claudio Baglioni ma scontano un netto calo rispetto alla terza serata del festival 2018, che aveva messo però a segno una media record di 10 milioni 825 mila ...

Sanremo 2019 : Paola Massari - l'ex moglie di Claudia Baglioni senza maglietta (fina) su Instagram - VIDEO : Nelle ore in cui Pio e Amedeo sfottevano Claudio Baglioni sul palco del Festival di Sanremo, mercoledì sera, citando la celebre 'maglietta fina' di 'Questo piccolo grande amore', sui social Paola Massari, moglie del cantante dal 1973 al 2008, rispondeva a modo suo.Ovvero con un clamoroso topless, vagamente mitigato dai lunghi capelli biondi e impreziosito da una forma strepitosa. 63 anni all'anagrafe, la Massari ha così replicato al duo ...

Sanremo 2019 : Le pagelle di Giovanni Ciacci della terza serata : Ieri sera è andata in scena la terza serata dell'edizione numero 69 del Festival di Sanremo e qui su TvBlog è il momento della rubrica di Giovanni Ciacci che giorno dopo giorno dà i voti ai partecipanti della più importante kermesse canora italica.Ecco dunque le pagelle di Giovanni Ciacci relative alla terza serata del Festival di Sanremo 2019. Baglioni Abito smoking in velluto perfetto proporzioni impeccabili. Ben cucito e tagliato ...

Sanremo 2019 - Livio Cori a Casa Billboard : “Vi spiego come ho convinto Nino D’Angelo a cantare con me” : Quest’anno lo speciale FQ Magazine si avvale della collaborazione con Billboard, uno dei player più famosi a livello internazionale nel mondo della musica, sbarcato da poco in Italia, inserendo nello speciale clip e video con i contenuti di Casa Billboard, un format video con interviste agli artisti partecipanti al Festival fatte da Stefano Fisico e Margherita Devalle, nota speaker di Radio Popolare. Il contenuto esteso di Casa ...

Sanremo 2019 - sul palco con Simone Cristicchi c’è Ermal Meta : “l’uomo che vuole essere salutato” : Vincitore della scorsa edizione del festival insieme a Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente“, Ermal Meta sale sul palco dell’Ariston per duettare con Simone Cristicchi. Nato a Fier, in Albania, si è trasferito a Bari quando aveva 13 anni. Un rapporto burrascoso con un padre violento, Ermal ha iniziato la sua carriera artistica insieme alla band La fame di Camilla, per poi proseguirla da solista. Amatissimo da un ...

Festival di Sanremo 2019 - Luciano Ligabue torna sul palco dell’Ariston dopo anni di sano disinteresse reciproco : Una vita da mediano. Metafora calcistica fu mai più calzante. Luciano Ligabue, che arriva a Sanremo dopo l’apparizione del 2014, quella prima volta dopo vent’anni di sano disinteresse reciproco, non è tipo da punizioni funamboliche o calci d’angolo a rientrare. Uomo semplice della bassa padana, anima a sinistra nell’era del disfacimento post ideologico, insana passione per le chitarre e il rock and roll, voglia malinconica di affermarsi senza ...

Sanremo 2019 - cosa dice il copyright su Rolls Royce di Achille Lauro : Achille Lauro (Foto: Daniele Cambria) Al festival di Sanremo Achille Lauro (all’anagrafe Lauro De Marinis, classe 1990) si è fatto sentire. Il suo modo sfrontato e modaiolo ha spaccato a metà l’opinione pubblica. Chi lo ama alla follia avrebbe voluto vederlo ancora più impertinente al festival. Chi lo detesta, invece, avrebbe preferito ascoltare qualcosa di diverso da Rolls Royce, l’ultimo brano che Lauro ha proposto alla ...

Scaletta serata dei duetti di Sanremo 2019 in ordine di apparizione - tutti gli ospiti dell’8 febbraio più Ligabue : La Scaletta serata dei duetti di Sanremo 2019, la quarta in onda venerdì 8 febbraio, è decisamente la più ricca delle cinque serate per il gran numero di artisti che si esibirà sul palco dell'Ariston, imponendo un grande sforzo tecnico ed organizzativo alle maestranze Rai. Claudio Baglioni l'ha presentata nella consueta conferenza stampa del mattino come la "serata più fortemente musicale e musicata, all'insegna della contaminazione e ...

Sanremo 2019 - il programma della quarta serata : E' il momento dei duetti. Tutti i 24 big portano sul palco il loro brano in una versione riarrangiata, ognuno con un ospite

Sanremo 2019 - la foto di Paola Massari : fuori seno e farfallina - risposta della ex di Baglioni a Pio e Amedeo : Nel corso della seconda serata, dal palco del Festival di Sanremo, Pio e Amedeo avevano punzecchiato anche Claudio Baglioni, facendo ironia sul fatto che la ragazza protagonista di Questo piccolo grande amore, scritta 47 anni fa, avrebbe detto addio alla "maglietta fina" per indossare la panciera. L

Sanremo 2019 - Fabrizio Corona e la clamorosa confessione sul big in gara oggi : "10.000 euro e vaffanc***" : Per Fabrizio Corona, l'edizione 2019 del Festival di Sanremo è una delle più grandi occasioni perse della vita. Tra i favoriti di quest'anno c'è il giovane cantautore Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, che proprio con quel nome propose nel 2015 all'ex paparazzo un brano in sua difesa in duetto con