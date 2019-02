Sanremo 2019 | Livio Cori a Casa Billboard | “Vi spiego come ho convinto Nino D’Angelo a

Sanremo 2019 - sul palco con Simone Cristicchi c’è Ermal Meta : “l’uomo che vuole essere salutato” : Vincitore della scorsa edizione del festival insieme a Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente“, Ermal Meta sale sul palco dell’Ariston per duettare con Simone Cristicchi. Nato a Fier, in Albania, si è trasferito a Bari quando aveva 13 anni. Un rapporto burrascoso con un padre violento, Ermal ha iniziato la sua carriera artistica insieme alla band La fame di Camilla, per poi proseguirla da solista. Amatissimo da un ...

Festival di Sanremo 2019 - Luciano Ligabue torna sul palco dell’Ariston dopo anni di sano disinteresse reciproco : Una vita da mediano. Metafora calcistica fu mai più calzante. Luciano Ligabue, che arriva a Sanremo dopo l’apparizione del 2014, quella prima volta dopo vent’anni di sano disinteresse reciproco, non è tipo da punizioni funamboliche o calci d’angolo a rientrare. Uomo semplice della bassa padana, anima a sinistra nell’era del disfacimento post ideologico, insana passione per le chitarre e il rock and roll, voglia malinconica di affermarsi senza ...

Sanremo 2019 : la scaletta e i duetti della quarta serata : Festival di Sanremo 2019: i duetti coi Big in garaFestival di Sanremo 2019: i duetti coi Big in garaFestival di Sanremo 2019: i duetti coi Big in garaFestival di Sanremo 2019: i duetti coi Big in garaFestival di Sanremo 2019: i duetti coi Big in garaFestival di Sanremo 2019: i duetti coi Big in garaFestival di Sanremo 2019: i duetti coi Big in garaFestival di Sanremo 2019: i duetti coi Big in garaFestival di Sanremo 2019: i duetti coi Big in ...

Sanremo 2019 : il beauty look rock - ma raffinato di Anna Foglietta : Sanremo 2019: il beauty look di Anna Foglietta Sanremo 2019: il beauty look di Anna Foglietta Sanremo 2019: il beauty look di Anna Foglietta Sanremo 2019: il beauty look di Anna Foglietta Sanremo 2019: il beauty look di Anna Foglietta Sanremo 2019: il beauty look di Anna Foglietta Sanremo 2019: il beauty look di Anna Foglietta Sanremo 2019: il beauty look di Anna Foglietta Sanremo 2019: il beauty look di Anna Foglietta Sanremo 2019: il beauty ...

Sanremo 2019 - cosa dice il copyright su Rolls Royce di Achille Lauro : Achille Lauro (Foto: Daniele Cambria) Al festival di Sanremo Achille Lauro (all’anagrafe Lauro De Marinis, classe 1990) si è fatto sentire. Il suo modo sfrontato e modaiolo ha spaccato a metà l’opinione pubblica. Chi lo ama alla follia avrebbe voluto vederlo ancora più impertinente al festival. Chi lo detesta, invece, avrebbe preferito ascoltare qualcosa di diverso da Rolls Royce, l’ultimo brano che Lauro ha proposto alla ...

Scaletta serata dei duetti di Sanremo 2019 in ordine di apparizione - tutti gli ospiti dell’8 febbraio più Ligabue : La Scaletta serata dei duetti di Sanremo 2019, la quarta in onda venerdì 8 febbraio, è decisamente la più ricca delle cinque serate per il gran numero di artisti che si esibirà sul palco dell'Ariston, imponendo un grande sforzo tecnico ed organizzativo alle maestranze Rai. Claudio Baglioni l'ha presentata nella consueta conferenza stampa del mattino come la "serata più fortemente musicale e musicata, all'insegna della contaminazione e ...

Sanremo 2019 - il programma della quarta serata : E' il momento dei duetti. Tutti i 24 big portano sul palco il loro brano in una versione riarrangiata, ognuno con un ospite

Sanremo 2019 - la foto di Paola Massari : fuori seno e farfallina - risposta della ex di Baglioni a Pio e Amedeo : Nel corso della seconda serata, dal palco del Festival di Sanremo, Pio e Amedeo avevano punzecchiato anche Claudio Baglioni, facendo ironia sul fatto che la ragazza protagonista di Questo piccolo grande amore, scritta 47 anni fa, avrebbe detto addio alla "maglietta fina" per indossare la panciera. L

Sanremo 2019 - Fabrizio Corona e la clamorosa confessione sul big in gara oggi : "10.000 euro e vaffanc***" : Per Fabrizio Corona, l'edizione 2019 del Festival di Sanremo è una delle più grandi occasioni perse della vita. Tra i favoriti di quest'anno c'è il giovane cantautore Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, che proprio con quel nome propose nel 2015 all'ex paparazzo un brano in sua difesa in duetto con

Sanremo 2019 - ‘viva viva la Vanoni che al Festival ha rotto i Baglioni’ : Sorpresa, invece di dormire la Vanoni stavolta ci scuote dagli S-Ba-di-glioni. Per la condivisione della terza puntata sono con Paolo Martini, giornalista, autore e critico televisivo, ha scritto quattro libri sulla tivù. Gli chiedo subito: l’assenza di ‘sessappiglio’ del Festival è un vizio capitale? Risposta del sapientone: “La voce, la canzone, gli idoli del rock e del pop fanno leva proprio su questo ...

Francesco Renga a Sanremo 2019 : il nuovo amore e il paragone con Ambra : Francesco Renga a Sanremo 2019: il cantante parla della sua nuova compagna e della canzone che ha scelto di dedicarle La canzone che Francesco Renga ha scelto di portare al Festival di Sanremo quest’anno parla di un amore maturo, più consapevole delle grandi passioni, ma profondo e sincero. Parti dei versi del suo singolo, ha […] L'articolo Francesco Renga a Sanremo 2019: il nuovo amore e il paragone con Ambra proviene da Gossip e Tv.

Nino D’Angelo a Sanremo 2019 : “Difficile che una canzone napoletana vinca” : Nino D’Angelo a Sanremo 2019: il cantante lancia una frecciatina prima della finale del Festival Nino D’Angelo a Sanremo quest’anno ha deciso di portare una canzone diversa rispetto a quelle più famose del suo repertorio. La sua scelta, considerata da alcuni azzardata, è piaciuta ai più. I complimenti al suo pezzo, oggi, sono stati fatti […] L'articolo Nino D’Angelo a Sanremo 2019: “Difficile che una canzone ...

Sanremo 2019 - Rovazzi sul palco fa piangere l'Italia : "Caro papà - non so come contattarti ma..." : Nessuno degli spettatori di Sanremo si aspettava da Fabio Rovazzi un momento tanto commovente come quello di ieri. Tutti sono abituati a vedere un ragazzo dalla grinta indistruttibile, eppure ieri sera, dopo aver fatto divertire tutti, ha colpito il cuore dei presenti con un commovente messaggio riv

Sanremo 2019 - le pagelle di Giuseppe Candala : Ornella Vanoni superstar - Bisio-Baglioni-Raffaele deludenti : Via, anche la terza puntata è superata. Con altre dodici esibizioni e molti ospiti: da Rovazzi alla Amoroso, da Venditti a Serena Rossi. E il trio di conduttori come se l’è cavata? Ornella Vanoni VOTO 10 E’ la star della serata, imita la Raffaele che imita la Vanoni. Fa la sua parodia e si mostra campionessa di autoironia. Sfugge alle regole, saluta la sua amica Patty Pravo e incontenibile lancia un messaggio alla Rai: “Volevo ...