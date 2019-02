Sanremo 2019 | la serata dei duetti | Ligabue superstar

Festival di Sanremo 2019 - presidente Vigilanza Rai contro gli spot di quota 100 e reddito : “Inopportuni. E generano mancati introiti” : Gli spot di quota 100 e reddito di cittadinanza durante il Festival di Sanremo “sorprendono e preoccupano”. Di più, sono “inopportuni” e tra le altre cose generano “un mancato introito pubblicitario” durante il programma Rai che più di ogni altro genera utili per le casse di viale Mazzini. Dopo le proteste del Pd, è il presidente della Vigilanza Rai, l’azzurro Alberto Barachini, ex caporedattore del Tg4, ...

Il Volo dopo le critiche a Sanremo 2019: la nostra musica è vecchia? Arriva la replica dei ragazzi I tre ragazzi de Il Volo, pur essendo molto amati e apprezzati all'estero, in Italia a volte fanno fatica ad arrivare e convincere in pieno giornalisti e critici musicali. Una delle critiche che spesso viene mossa a

Loredana Bertè a Sanremo 2019, parla l'amico Giovanni Ciacci: "Vuole giustizia per Mimì" Loredana Bertè al Festival di Sanremo ha conquistato tutti con il suo singolo. Le performance dell'artista, ad oggi, sono state tra le più apprezzate dal pubblico a casa e da quello presente in sala. Loredana inoltre, pur non esibendosi ieri, è stata –

testo e significato di Abbi cura di me, il toccante brano che Cristicchi ha scelto di presentare sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2019. La canzone sarà inclusa nell'omonima antologia, in uscita oggi venerdì 8 febbraio. A distanza di sei anni, Simone Cristicchi torna in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2019 Il 69esimo Festival di Sanremo ha visto il ritorno sul palco dell'Ariston di Simone Cristicchi, sei anni dopo

Un'altra performance sorprendente quella di Virginia Raffaele nella prima parte della terza serata del Festival di Sanremo, su Rai1, che incanta la platea per l'esilarante virtuosismo. Claudio Bisio ha trovato nella soffitta dell'Ariston un vecchio, vecchissimo grammofono e mostra al pubblico come funziona. La canzone che suona è "Mamma" di Claudio Villa, e Raffaele dà voce al grammofono, che però è antico e difettoso. Video Rai

Sanremo 2019 : Classifica Provvisoria Terza Serata : In attesa della quarta Serata dedicata ai duetti e soprattutto della finale di domani, sabato 9 febbraio, vediamo come sono posizionati i cantanti in gara nelle varie zone della Classifica dei big.

In flessione gli ascolti della terza serata di Sanremo 2019 salvata da un’insolita Ornella Vanoni : Ancora in calo gli ascolti della terza serata di Sanremo 2019, con uno share che si ferma al 46,7% contro l'oltre 50% della passata edizione, sempre diretta da Claudio Baglioni. Le cause di tale calo sono sempre difficili da indagare, anche se uno dei motivi potrebbe essere la mancanza di effetto sorpresa che invece era garantita un anno fa, dal momento che si trattava della prima edizione a guida Baglioni e con un cast artistico decisamente ...

Sanremo 2019 - perché la "Regina del Rock" Loredana Bertè merita (almeno) il podio : Il Festival di Sanremo 2019 sta insegnando che dalla storia, dal passato, c2019;è sempre da imparare (vedi alla voce karaoke con i super ospiti musicali), sia per migliorare il presente (e, di conseguenza, il futuro), sia per rimediare a qualche errore commesso. Che risponde, per esempio, al nome di Loredana Bertè, regina senza corona. La cantante è in gara con Cosa vuoi da me, un brano molto rock e adatto alle sue corde, tanto ...

Sanremo 2019 - muore il cantante Carlo Cori : colpito da infarto : Una terribile notizia irrompe nell'aria festaiola di Sanremo. Il cantante rock e produttore Carlo Cori è morto ieri sera a Sanremo per un infarto. Il decesso è avvenuto durante una pausa di un ...

Ascolti Sanremo 2019 : terza serata : Sanremo terza serata (dal sito ufficio stampa Rai) Cala parecchio rispetto allo scorso anno, cresce in valori assoluti ma cala in share rispetto alla seconda serata. La terza serata del Festival di Sanremo 2019 ha registrato 9.409.000 spettatori con il 46.7% (dato che non considera Sanremo Start). Nel dettaglio: Sanremo Start (dalle 20.50 alle 21.19): 9.574.000 – 35.21% Prima Parte (dalle 21.21 alle 23.53): 10.851.000 – 46.37% Seconda parte ...

Sanremo 2019 - conferenza stampa 8 febbraio in diretta : Il Festival di Sanremo 2019 si avvia a conclusione e nello stesso tempo si ritrova ad affrontare le due serate più dense della sua 69esima edizione. Primo atto, la conferenza stampa quotidiana, che seguiamo in diretta su TvBlog a partire dalle 12.30: attesi il direttore di Rai 1 Teresa De Santis per il commento sugli ascolti, con il vicedirettore Claudio Fasulo, il direttore artistico Claudio Baglioni e (immaginiamo) Claudio Bisio e ...

Sanremo 2019 - Striscia la notizia massacra in diretta Andrea Delogu : la gaffe sulla droga - si becca il Tapiro : È arrivato puntuale il Tapiro d'oro per la conduttrice Andrea Delogu, dopo le sue dichiarazioni sul brano Rolls Royce di Achille Lauro a Sanremo.L'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha beccato la conduttrice del Dopofestival e le ha fatto notare la gaffe: "Questa mattina ha detto che l

Sanremo 2019 : I momenti più divertenti con Ornella Vanoni : È stata ospite della terza puntata di Sanremo la cantante Ornella Vanoni, che ha deliziato il pubblico con alcuni momenti davvero spassosi.