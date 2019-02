Sanremo 2019 | diretta | i duetti della quarta serata | Arisa e Tony Hadley infiammano

Sanremo 2019 - Salvini contro Achille Lauro e la sua 'Rolls Royce' - : Il ministro dell'Interno critica il brano del rapper per dei presunti riferimenti a sostante stupefacenti: "Non è la macchina, anche perché cita qualche personaggio che in passato ha abusato e non è ...

Sanremo 2019 diretta duetti : Ligabue infiamma l'Ariston - tutti in piedi per l'omaggio a Guccini : Al via all'Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo, l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. L'appuntamento di questa sera sarà dedicato ai duetti, mentre...

Einar duetta con Biondo e Sergio Sylvestre in Parole Nuove Sanremo 2019 VIDEO : Einar, in gara al Festival di Sanremo 2019, ha duettato con Biondo e Sergio Sylvestre nel brano Parole Nuove durante la quarta serata venerdì 8 febbraio. Guarda il VIDEO dell’esibizione. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Einar duetta con Biondo e Sergio Sylvestre in Parole Nuove Sanremo 2019 VIDEO ATTENZIONE: VIDEO di Einar in duetto con Biondo e Sergio Sylvestre in arrivo. Nel frattempo guarda il VIDEO ufficiale del brano sanremese. ...

Le pagelle della quarta serata di Sanremo 2019 in diretta : Che belli i tempi in cui la musica per bambini era solo musica per bambini. E a 12 anni uno iniziava ad ascoltare altro. Adesso ci troviamo Cristina D'Avena per due anni consecutivi al Festival. ...

Sanremo 2019 - al via la serata dedicata ai duetti : Scintillante e grintosa: così inizia la quarta serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Claudio Baglioni, in un completo argento di Scervino, sale sul palco insieme a un corpo di ballo che danza sulle note di Acqua alla luna. Scelta premiata: la platea dell’Ariston si scatena e lo acclama al termine della performance. Si apre così la serata dedicata ai duetti, la quarta. I 24 artisti saranno accompagnati da 32 ospiti per un totale ...

Sanremo 2019 diretta quarta serata : Ligabue fa cantare l'Ariston - omaggio a Guccini con Baglioni : Al via all'Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo, l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. L'appuntamento di questa sera sarà dedicato ai duetti, mentre...

Sanremo 2019 - Ligabue superstar : duetto con Baglioni sulle note di Guccini : Luciano Ligabue super ospite a Sanremo. Il rocker di Correggio è il protagonista assoluto della serata dei duetti al Festival. Ligabue presenta per la prima volta dal vivo Luci...

Sanremo 2019 - Baglioni in completo argento non convince i social : «L'uomo di latta» : Sanremo 2019, quarta serata. Claudio Baglioni apre il penultimo appuntamento del Festival con una performance con ballerini in stile circense. Ma l'outfit del direttore artistico non convice il...

Sanremo 2019 - Serena Rossi e il monologo negato da Rai1 : cosa avrebbe dovuto dire : Domanda semplice semplice a Claudio Baglioni e al direttore di Rai1 Teresa De Santis: per quale motivo Serena Rossi ieri sera non ha potuto recitare per intero il monologo su Mia Martini che aveva...

Sanremo 2019 - le pagelle ai Duetti che esibiscono all'Ariston by Marco Castoro e Rita Vecchio : di Marco Castoro e Rita Vecchio Al festival di Sanremo va in scena la quarta serata con i Duetti: ogni cantante concorrente in gara si esibirà sul palco dell'Ariston con un super ospiti. seguirà in ...

Sanremo 2019 diretta quarta serata : Ligabue fa cantare l'Ariston - la gag con Bisio sulle note dei Queen : Al via all'Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo, l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. L'appuntamento di questa sera sarà dedicato ai duetti, mentre l'ospite d'onore...

