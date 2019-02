Sanremo 2019 | Claudio Baglioni e Virginia Raffaele gag penosa | insulti e sfottò sui social

Sanremo 2019 - diretta - i duetti della quarta serata : Baglioni imita Maurizio Costanzo. Ligabue a tutto rock : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della quarta serata del Festival di Sanremo 2019. Nella serata dedicata ai duetti, torneranno a esibirsi tutti e 24 i cantanti insieme ad...

Sanremo 2019 - Salvini contro Achille Lauro e la sua "Rolls Royce" : Sanremo 2019, Salvini contro Achille Lauro e la sua "Rolls Royce" Il ministro dell’Interno critica il brano del rapper per dei presunti riferimenti a sostante stupefacenti: “Non è la macchina, anche perché cita qualche personaggio che in passato ha abusato e non è finito bene”. Ma Baglioni difende ...

Sanremo 2019 - è la serata dei grandi duetti : Scintillante e grintosa: così inizia la quarta serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Claudio Baglioni, in un completo argento di Scervino, sale sul palco insieme a un corpo di ballo che danza sulle note di Acqua alla luna. Scelta premiata: la platea dell’Ariston si scatena e lo acclama al termine della performance. Si apre così la serata dedicata ai duetti, la quarta. I 24 artisti saranno accompagnati da 32 ospiti per un totale ...

Sanremo 2019 diretta duetti : Ligabue omaggia Guccini - scarica rock sul palco dell'Ariston : Al via all'Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo, l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. L'appuntamento di questa sera sarà dedicato ai duetti, mentre...

Sanremo 2019 - i look della serata : Virginia Raffaele - finalmente è sì : Siamo quasi agli sgoccioli: dopo i look un po' sui generis delle prime serate sembra che il quarto appuntamento con Sanremo sia all'insegna del glitter. Perfino Baglioni (in versione...

Sanremo 2019 - diretta - i duetti della quarta serata : Arisa e Tony Hadley infiammano l'Ariston. Ligabue a tutto rock : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della quarta serata del Festival di Sanremo 2019. Nella serata dedicata ai duetti, torneranno a esibirsi tutti e 24 i cantanti insieme ad...

Sanremo 2019 diretta duetti : Ligabue infiamma l'Ariston - tutti in piedi per l'omaggio a Guccini : Al via all'Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo, l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. L'appuntamento di questa sera sarà dedicato ai duetti, mentre...

Einar duetta con Biondo e Sergio Sylvestre in Parole Nuove Sanremo 2019 VIDEO : Einar, in gara al Festival di Sanremo 2019, ha duettato con Biondo e Sergio Sylvestre nel brano Parole Nuove durante la quarta serata venerdì 8 febbraio. Guarda il VIDEO dell’esibizione. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Einar duetta con Biondo e Sergio Sylvestre in Parole Nuove Sanremo 2019 VIDEO ATTENZIONE: VIDEO di Einar in duetto con Biondo e Sergio Sylvestre in arrivo. Nel frattempo guarda il VIDEO ufficiale del brano sanremese. ...

Le pagelle della quarta serata di Sanremo 2019 in diretta : Che belli i tempi in cui la musica per bambini era solo musica per bambini. E a 12 anni uno iniziava ad ascoltare altro. Adesso ci troviamo Cristina D'Avena per due anni consecutivi al Festival. ...

