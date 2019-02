Sanremo 2019 | Bungaro duetta con Francesco Renga | Vedrete bellezza e armonia

Ultimo a Sanremo 2019 (di nome ma non di fatto) : «I tuoi particolari» vola nelle chart : Per qualcuno vale la regola del “nomen omen” dal latino, ma non per Ultimo, evidentemente. Un anno dopo la sua vittoria del Festival nella sezione Nuove Proposte (con il brano Il ballo delle incertezze), il cantautore romano è in gara a Sanremo 2019, questa volta come Big (anche se, di fatto, c2019;è un2019;unica categoria, quella dei Campioni). Stabile in fascia blu, cioè la zona delle classifica parziale che ...

Sanremo 2019 - la quarta serata : per i 24 big è il momento dei duetti - Ligabue è super-ospite : Sanremo 2019 è giunto alla quarta serata, che è dedicata ai duetti. Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio presenteranno i 24 big in gara, che riproporranno la propria canzone rivisitandola in coppia con un ospite. Il meccanismo di voto cambia: coinvolge la giuria degli esperti (20%), il televoto (50%) e la sala stampa (30%). A fine serata, la classifica provvisoria terrà conto dei voti espressi nelle prime 4 ...

Sanremo 2019 - Anna Tatangelo e la rovinosa bocciatura a sorpresa : chi la stronca per il look : Il look sfoggiato da Anna Tatangelo nel corso della terza serata al Festival di Sanremo ha fatto molto discutere. C'è chi la ha trovata meravigliosa e chi, al contrario, la ha attaccata con toni irriferibili, soprattutto sui social (terreno fertile per l'immondizia). Curioso il commento che le ha ri

La classifica di Sanremo 2019 a un giorno dalla finale : Con la quarta serata di Sanremo 2019, si entra nella seconda parte del Festival, che non prevedendo eliminazioni fino alla finale, tiene la gara aperta fino all2019;ultimo. Per questo motivo, vanno considerate provvisorie le classifiche che al termine di ogni serata vengono rivelate con un meccanismo a gruppi di tre e grafici con cui tutti abbiamo dovuto prendere dimestichezza, soprattutto dal momento che vengono proposti dopo la ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni si immola : "Tutta colpa mia". La confessione su Bisio e Raffaele : Bene, ma non benissimo. Tra le cose che non tornano di questo Festival di Sanremo c'è la coppia Claudio Bisio-Virginia Raffaele. In molti dicono che, quando sono insieme sul palco, non funzionano: sul punto, la critica è scatenata. E nella conferenza stampa del venerdì, Claudio Baglioni fa mea culpa

Sanremo : La Rua vincono il “Premio Assomusica 2019” : Assomusica (Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo), presieduta da Vincenzo Spera, premia Pippo Baudo e la band La Rua alla 69° edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Si è tenuta oggi, presso la sala stampa dell’Ariston, l’assegnazione del “Premio Assomusica 2019” per i giovani emergenti. Il riconoscimento è stato conferito ai La Rua, la band formata da Daniele Incicco (voce e ...

Sanremo 2019 Quarta Serata : i duetti - scaletta cantanti e ospiti : Questa sera a Sanremo i 24 cantanti big in gara si esibiranno in coppia nei duetti. Unico super ospite d'eccezione della Quarta Serata del Festival di Sanremo sarà Ligabue.