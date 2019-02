Salvini tende la mano a Parigi | Di Maio cerca alleanze con i gilet gialli Si spacca il

Salvini tende la mano alla Francia La lettera con l'invito a Castaner : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto al collega francese Christophe Castaner per invitarlo a Roma "per un confronto ed un proficuo scambio sui dossier aperti". e per "confermare una concreta volonta' di collaborazione". Italia e Francia, scrive il vicepremier Segui su affaritaliani.it

Emmanuel Macron non vuole vederlo - Matteo Salvini lo gela : "Convoco il ministro francese" - cosa pretenderà : I francesi non vogliono parlare con Matteo Salvini, ma solo con il premier. "Il dialogo non è mai stato spezzato, ma c'è anche un presidente del Consiglio in Italia, si chiama Giuseppe Conte, è lui il capo del governo italiano e Macron lo ha già incontrato molte volte". Con queste parole il presiden

Sanremo 2019 - sul palco l'ossessione per Matteo Salvini : fermi tutti - il leghista li stende così : Benvenuti al Festival di Sa... lvini. In un' edizione sottotono della kermesse, dove fioccano cantanti italiani semi-sconosciuti e si nota la mancanza di artisti internazionali, la vera popstar è Matteo Salvini. È lui il convitato di pietra di questa cinque giorni in musica, una presenza-assenza ing

La frase di Salvini che lascia intendere una probabile caduta del governo sulla TAV : Il clima tutt’altro che fresco all’interno del governo. A far stare tutti in ansia è la questione TAV. L’Italia rischia di dover tornare indietro tanti soldi all’UE l’Italia rischia di perdere o di dover restituire 1,2 miliardi di fondi europei se dovesse rinunciare al tunnel ferroviario fra Italia e Francia noto come Tav. Seconda novità: informalmente ieri Bruxelles ha fatto sapere a Roma che attende una risposta ...

Cosa intende Salvini quando dice che vuole una fase due del governo gialloverde : Ma la fase due del governo si aprirà soprattutto con uno sguardo all'economia, Salvini oggi ha reagito contro l'affondo del Fondo monetario internazionale,, il punto fermo sulla politica dell'...

Cosa intende Salvini quando dice che vuole una fase due del governo gialloverde : Riunione oggi tra Salvini e i membri del governo della Lega. Non si tratta del primo incontro governativo al Viminale e non era questa l'occasione per fare scelte politiche. Ma il 'conclave' - tenutosi al dicastero dell'Interno e durato quasi quattro ore, proprio alla vigilia della congiunta M5s che si terrà stasera - è servito al vicepremier per fare il punto della situazione, riferisce chi era presente (sottosegretari, ministri e vice ...

Ad attendere l'ex terrorista a Ciampino i ministri Salvini e Bonafede : 'Nel nostro Paese il clima è cambiato, chi sbaglia paga', ha detto il leader leghista. 'E' un risultato storico, le istituzioni sono state compatte e abbiamo fatto capire che nessuno può sottrarsi ...

Cesare Battisti - lo sbarco a Ciampino. Salvini e Bonafede a bordo pista ad attenderlo : Il volo che trasportava Cesare Battisti, arrestato dopo decenni di latitanza, è atterato nello scalo romano proveniente da Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, dove è stato arrestato e subito ...

Battisti - alle 11.35 l'atterraggio a Ciampino. Ad attenderlo in aeroporto anche Salvini : Cesare Battisti è atterrato all'aeroporto romano di Ciampino alle 11.35. Arrestato in Bolivia a Santa Cruz, e partito ieri sera dal paese sudamericano, l'ex terrorista dei...

Battisti - alle 11.35 l'atterraggio a Ciampino. Ad attenderlo in aeroporto anche Salvini : Cesare Battisti è atterrato all'aeroporto romano di Ciampino alle 11.35. Arrestato in Bolivia a Santa Cruz, e partito ieri sera dal paese sudamericano, l'ex terrorista dei...

ARRESTATO CESARE BATTISTI - CONTE "LO ATTENDE IL CARCERE"/ Video - Salvini : "aereo già in volo verso Bolivia" : ARRESTATOCESARE BATTISTI, primo Video: CONTE 'nostro aereo già verso la Bolivia'. Ultime notizie, il ministro Salvini: 'Delinquente, vigliacco, infame'

Legittima difesa - M5S depone le armi e tende la mano a Salvini : trovato l'accordo : Sulla Legittima difesa, il Movimento 5 Stelle depone le armi. Nessun emendamento al disegno di legge sulla Legittima difesa è stato presentato dal M5s e dalla Lega c he quindi hanno trovato la quadra ...

Salvini rilancia : nessuno pretende che progetto Tav non si tocchi - ma si vada avanti : Tav: "nessuno pretende che il progetto non si tocchi, pero' io voglio un'Italia del si' che vada avanti e non che torni indietro". Cosi' il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini parlando della Tav. Quindi revisione non significa cancellazione? "Esatto" ha risposto Salvini a margine dell'inaugurazione della sede dell'Ugl, a Milano.