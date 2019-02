Salvini : "Mi piace Baglioni - avrei voluto più cantautori italiani" : di Veronica Marino "Il festival di Sanremo? Mi piace Ultimo , ma sinceramente ci sono anche altre canzoni in gara che ho trovato pessime". A parlare di musica anziché di politica è il vicepremier Matteo Salvini, intercettato dall'Adnkronos per strada in un momento di relax. "Ho guardato alcuni spezzoni di Festival, a tarda ora", racconta Salvini. A sorpresa quindi il ...

A proposito delle divise di Matteo Salvini : agli italiani piace : Non sono i politici in divisa a creare malumore in buona parte del ceto politico e intellettuale italiano, ma è il fatto che a farlo sia Matteo Salvini. Non sono pochi, infatti, gli uomini di governo o le più alte cariche istituzionali che hanno indossato o indossano una divisa in maniera ricorrente. Non solo negli Stati Uniti, dove i presidenti ne cambiano una al mese, ma anche nel nostro Paese e in Europa. Hanno indossato una mimetica, in ...

Sanremo 2019 - Bocelli : 'Salvini usa le mie canzoni ai comizi? Mi fa piacere' : Agenzia Vista, Sanremo, 05 febbraio 2019 'La Lega usa le mie canzoni alle convention? Questo mi fa piacere'. Lo ha rivelato il cantante Andrea Bocelli in sala stampa al teatro Ariston...

Sanremo 2019 - Bocelli : “Salvini usa le mie canzoni ai suoi comizi? Mi fa piacere - ma quella volta al pianoforte…” : “Salvini usa le mie canzoni ai suoi comizi? Mi fa piacere”. A dirlo, Andrea Bocelli, che sarà ospite sul palco di Sanremo insieme al figlio Matteo. “Ma con lui non ho mai suonato. Io stavo al pianoforte e lui ascoltava gentilmente”. L'articolo Sanremo 2019, Bocelli: “Salvini usa le mie canzoni ai suoi comizi? Mi fa piacere, ma quella volta al pianoforte…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Salvini punge i vegani : "Mi piace la porchetta" : 'In Abruzzo spero di tornarci in via riservata, camuffato con il cappellino, a mangiare qualcosa' . Durante un comizio elettorale questa mattina a Campli, paesino di 7mila abitanti in provincia di ...

Salvini punge i vegani : ?"Mi piace la porchetta" : "In Abruzzo spero di tornarci in via riservata, camuffato con il cappellino, a mangiare qualcosa". Durante un comizio elettorale questa mattina a Campli, paesino di 7mila abitanti in provincia di Teramo, Matteo Salvini torna a scherzare sulla propria passione culinaria. E, dopo essere stato più volte criticato per i selfie postati su Facebook che lo ritraggono mentre mangia, non manca di tirare una stoccata che sicuramente farà nuovamente ...

Pioltello - Toninelli : “Mi avrebbe fatto piacere vedere Salvini qui con me. La grande opera più necessaria? La manutenzione” : “La più grande opera in questo Paese è evitare che ci siano altri morti di Stato per incidenti conseguenti alla cattiva manutenzione, mi avrebbe fatto molto piacere vedere Matteo Salvini qui con me a ricordare tre morti di Stato“. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli arriva a Pioltello per la commemorazione del disastro ferroviario di un anno fa. E raggiunge il luogo della tragedia in treno da Cremona, la ...

Francesca Cipriani : “Matteo Salvini è un vero uomo - mi piace fare gnam gnam con lui” : “Matteo Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia”. A dirlo è la prorompente Francesca Cirpiani che, intervenendo ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1 confessa di avere uno scambio di messaggi con il vicepremier leghista. “Io magari gli scrivo che buono, gnam gnam e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno gnam gnam di ...

A Salvini piace Baglioni - quando canta. 'Quest'anno non vado a Sanremo' : Milano, 12 gen., askanews, - 'A me piace Baglioni. Mio figlio mi dice che ascolto musica vecchia: Battisti, De Andrè, Vasco e Baglioni. Mi piace quando cantano, poi ogni cantante ha diritto di ...

L'alleanza che Salvini cerca a Varsavia non piace granché ai polacchi : Roma. Sarà pur vero che italiani e polacchi sono storicamente legati da un forte rapporto di fratellanza " l'Italia è presente nel loro inno come la Polonia nel nostro, una reciprocità unica al mondo " ma la visita di Salvini a Varsavia ha lasciato i polacchi un po' dubbiosi. Va bene la comunità storica e culturale, ma la possibilità che il partito di governo PiS entri a far parte di un ...

Nadia Toffa in ospedale - Matteo Salvini la difende dagli haters : 'Basta per piacere' : Non c'è pace per Nadia Toffa. Questa mattina la conduttrice de 'Le Iene' ha postato uno scatto che la ritraeva in un letto d'ospedale, pronta a ricevere l'ennesima chemioterapia. Il lungo messaggio di Nadia ha commosso i fan ma non è stato esente da critiche davvero fuori luogo, in primis da parte di chi crede che la Toffa stia sfruttando la sua malattia per visibilità. Un commento in particolare ha scatenato l'inferno sui social. Una utente ha ...