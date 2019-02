Salvini invita il collega francese per parlare dei dossier aperti

"Confronto sui dossier" - Salvini invita il collega francese : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ha scritto all'omologo francese , Christophe Castaner, per invita rlo a Roma "per un confronto e uno scambio sui dossier aperti". "I nostri paesi da sempre ...

Salvini invita il ministro dell'Interno francese a Roma : «I rapporti possono e devono essere sviluppati» : Il vicepremier leghista invia una lettera a Castaner: «Chiederò che vengano rimandati in Italia i 15 terroristi italiani che oggi si trovano in Francia»

Salvini invita il collega francese : «Venga a Roma a parlare dei dossier aperti» : Il vicepremier leghista invia una lettera a Castaner: «Chiederò che vengano rimandati in Italia i 15 terroristi italiani che oggi si trovano in Francia»

Che tempo che fa - Fabio Fazio vuole farsi cacciare? Clamoroso nuovo siluro a Salvini : chi invita in studio : Alessandro Di Battista, Gino Strada, e adesso Roberto Fico. Ecco l'ennesima provocazione anti Salvini di Fabio Fazio . Fico, presidente della Camera, è il più a sinistra dei grillini ed è contro la politica anti immigrati di Salvini . Ovviamente Fazio l'ha invita to. A Che tempo che Fa di Fabio Fazio ,

Quattro chiacchiere con De Laurentiis : “Non mi candido in politica. E non farei neanche il sindaco”. E invita Salvini a Napoli. Teatro San Carlo : indietro tutta! : Incollato anche otto ore davanti a una serie televisiva di Netflix. Ha giocato a Mercante in fiera sostituendo alle tradizionali carte del moschettiere e dello stambecco le facce dei giocatori del Napoli, allenatori e massaggiatori. Ha fatto risorgere il Napoli dalle macerie del fallimento, Poi è partito per Los Angeles per trascorrere qualche giorno di festa en famille, con Martha De Laurentiis, presidente della casa di produzione che porta il ...